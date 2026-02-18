युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, हाथ-पैर तोड़े और प्लायर से उखाड़ दिए नाखून, अधमरा छोड़कर भागे बदमाश

Young Man Brutally Beaten-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की गई है. युवक के दोनों हाथ-पैर तोड़ दिए. बाएं हाथ की दो उंगलियों के नाखून प्लायर से उखाड़ दिए. आरोपी इस क्रूर वारदात को अंजाम देने के बाद युवक को अधमरा छोड़कर भाग गए. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

अपहरण कर सुनसान जगह ले गए

पीड़ित अल्ताफ शाह ने पुलिस को बताया कि वह बानापुरा में कुछ निजी काम निपटा रहा था. इसी बीच वहां आरोपी पहुंच गए. गालीगलौज करते हुए जबरन गाड़ी में बैठाया. आरोपी अल्ताफ को शिवपुर थाना इलाके में चापादेवड़ी गांव के पास सुनसान जगह पर ले गए. यहां अल्ताफ पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

दोनों हाथ-पैर तोड़े, नाखून उखाड़े

अल्ताफ के साथ बुरी तरह से मारपीट करने के बाद वहां से भाग निकले. आरोपियों के जाने के बाद अल्ताफ ने परिजन को फोन लगाया और उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने अल्ताफ को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसे देख डॉक्टर हैरान रह गए. अल्ताफ के दोनों हाथ और पैर टूट चुके हैं. उसके बाएं हाथ की उंगलियों के नाखून उखाड़े गए. प्राथमिक उपाचर के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पुरानी रंजिश में हमला

पीड़ित ने बताया कि उसकी एक साल पहले किसी बात को लेकर मुनीश कुरैशी से विवाद हुआ था. इस विवाद में अल्ताफ ने मुनीश पर तलवार से हमला कर दिया था. इसी को लेकर मुनीश रंजिश रखता था. इसी रंजिश के चलते मुनीश ने अपने परिजनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है. थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर सप्पा कुरैशी, सिद्दीक कुरैशी, मुनीश कुरैशी, मुस्सू कुरैशी, जीशान कुरैशी और मुस्ताक कुरैशी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है. सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है.

