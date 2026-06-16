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'तवा पुल' पर फिर संकट, तीन पिलर के स्लैब में आईं दरारें, भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक

Narmadapuram News-नर्मदापुरम में तवा नदी के पुल की तीन पिलरों में दरारें आने के बाद प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोककर रूट डायवर्ट कर दिया है. तीन साल पहले मरम्मत होने के बावजूद रेत के ओवरलोड डंपरों के चलते इस पुल पर दोबारा संकट खड़ा हुआ है, जिसे ठीक करने के लिए अब अगले 7 दिनों तक सुधार कार्य चलेगा.

Written ByZee Media BureauEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:16 PM IST
'तवा पुल' पर फिर संकट, तीन पिलर के स्लैब में आईं दरारें, भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक

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