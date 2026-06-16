'तवा पुल' पर फिर संकट, तीन पिलर के स्लैब में आईं दरारें, भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक

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Tawa Bridge Cracks-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के स्टेट हाईवे-67 पर तवा नदी के ऊपर बना प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिजों में शामिल तवा एक बार फिर खतरे में है. पुल के पिलर नंबर 52,53 और 55 को सपोर्ट देने वाले स्लैब में दरारें आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. ब्रिज से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है. अगले 7 दिनों तक मरम्मत कार्य चलेगा, इसक बाद एक्सपर्ट टीम पुल की जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर भारी वाहनों को दोबारा अनुमति दी जाएगी. बताया जा रहा है कि क्षेत्र में रेत परिवहन के दौरान चल रही ओवरलोडिंग पुलि में आई दरारों की बड़ी वजह हो सकती है.
ओवरलोडिंग बनी समस्या
नर्मदापुरम की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस पुल पर एक बार फिर दरारों ने चिंता बढ़ा दी है. तवा नदी के आसपास रेत की खदाने तो वैध हैं, लेकिन आरोप है कि डंपरों की जमकर ओवरलोडिंग हो रही है. जिसका सीधा असल जिलों के सभी पुलों पर पड़ रहा है. ओवरलोडिंग के चलते पुलों पर अतिरिक्त लोड पड़ रहा है जो क्षमता से ज्यादा है.
तीन साल पहले हुई थी मरम्मत
हैरानी की बात यह है कि महज तीन साल पहले ही तवा पुलिस की विशेष मरम्मत की गई थी. उस समय पुल को करीब 6 महीने तक बंद रखा गया था. बावजूद इसके कुछ ही समय बाद पुल के तीन पिलर को सपोर्ट देने वाले स्लैब में दरारें आ गईं. फिलहाल एमपीआरडीसी द्वारा मरम्मत कार्य कराया जा रहा है.
वाहनों को किया जा रहा डायवर्ट
अधिकारियों का कहना है कि पुल की मजबूती बनाए रखने के लिए समय-समय पर काम किए जाते हैं, लेकिन भारी वाहनों की ओवरलोडिंग एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. मरम्मत पूरी होने के बाद विशेषज्ञों की टीम पुल की जांच करेगी, उसके बाद ही भारी वाहनों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी. फिलहाल भारी वाहनों को माखननगर के आरी, सांगाखेड़ा, बांद्राभान और मालाखेड़ी मार्गों से डायवर्ट किया गया है. तवा पुल पर बार-बार क्रैक आने और भारी वाहनों पर रोक लगने से लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है.
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