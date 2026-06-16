'तवा पुल' पर फिर संकट, तीन पिलर के स्लैब में आईं दरारें, भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक

Tawa Bridge Cracks-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के स्टेट हाईवे-67 पर तवा नदी के ऊपर बना प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिजों में शामिल तवा एक बार फिर खतरे में है. पुल के पिलर नंबर 52,53 और 55 को सपोर्ट देने वाले स्लैब में दरारें आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. ब्रिज से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है. अगले 7 दिनों तक मरम्मत कार्य चलेगा, इसक बाद एक्सपर्ट टीम पुल की जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर भारी वाहनों को दोबारा अनुमति दी जाएगी. बताया जा रहा है कि क्षेत्र में रेत परिवहन के दौरान चल रही ओवरलोडिंग पुलि में आई दरारों की बड़ी वजह हो सकती है.