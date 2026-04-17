हाथ-मुंह धो रहे शख्स पर काल बनकर टूटा नशेड़ी, चाकुओं के वार से घर के आंगन में बिछा दी लाश, अब चला बुल्डोजर

MP Crime News: इटारसी में 14 अप्रैल की शाम एक मामूली विवाद ने इतना खौफनाक रूप ले लिया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बाथरूम हटाने को लेकर हुए झगड़े में पड़ोसी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात इतनी वीभत्स थी कि घर के अंदर से लेकर बाहर तक खून ही खून फैल गया. घटना के बाद प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है.

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी नरेंद्र चौधरी उर्फ तोबा और पड़ोसी भूरा अहिरवार के बीच घर के बाहर बने बाथरूम को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि आरोपी ने पहले भूरा की आंखों में मिर्च पाउडर डाला और फिर उस पर 10 से ज्यादा चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए. घायल भूरा ने बचने की कोशिश की, लेकिन खून से लथपथ होकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घर के अंदर और बाहर का फर्श खून से लाल हो गया.

आरोपी का घर किया ध्वस्त

सबूत मिटाने की कोशिश और प्रशासन की सख्ती घटना के बाद आरोपी की बहन द्वारा खून के धब्बे साफ करने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि युवती ने खून साफ करना शुरू किया और जब आसपास की महिलाओं ने उसे रोका तो वह उन पर भी हमलावर हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है. आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है. इसी बीच प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी के घर के अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया.

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भतीजी ने बताई पूरी कहानी

मृतक की भतीजी ज्योति अहिरवार ने बताया कि वह व्यक्ति नशे में था. उसने कहा कि वो अंदर से बिल्कुल सामान्य थे और बाहर आकर मुंह-हाथ धो रहे थे, तभी वह आया और इधर-उधर खड़ा हो गया. उसके पास चाकू और मिर्ची पाउडर भी था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चला. उसने बताया कि उस समय वह और उनकी मां ऊपर थीं, जबकि चाचा अंदर सो रहे थे और पिता बाहर मुंह धोने आए थे. मेरे सामने ही चाचा पर हमला कर दिया. पहले गाली-गलौज हुई और फिर बेरहमी से चाकुओं से वार किए गए. उसने कहा कि वह चीखती रही, लेकिन आरोपी लगातार वार करता रहा. जब वह मदद के लिए नीचे आई तो उस पर भी ईंट फेंकी गई और कहा गया कि अपने चाचा को अस्पताल ले जा.

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