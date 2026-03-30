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नर्मदापुरम की पल्लवी चौकसे का 'रिवर्स राइटिंग' में कमाल, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में नाम दर्ज

Narmadapuram Writer News: नर्मदापुरम की पल्लवी चौकसे ने 25 साल की मेहनत से रिवर्स राइटिंग में महारत हासिल कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में जगह बनाई. उनकी यह उपलब्धि पूरे शहर के लिए गर्व और युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बन गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:25 PM IST
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Narmadapuram Pallavi Chouksey
Narmadapuram Pallavi Chouksey

Narmadapuram Pallavi Chouksey: नर्मदापुरम से एक अनोखी और प्रेरणादायक उपलब्धि सामने आई है, जिसने साधना, धैर्य और अद्भुत प्रतिभा का नया मानदंड स्थापित कर दिया है. शहर की प्रतिभाशाली लेखिका पल्लवी चौकसे ने ‘रिवर्स राइटिंग’ यानी दर्पण लेखन जैसी दुर्लभ कला में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. उनकी इस खास कला को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में दर्ज किया गया है. यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे नर्मदापुरम के लिए गर्व का विषय बन गई है, जिससे शहर का नाम भी रोशन हुआ है.

पल्लवी चौकसे की यह सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि 25 वर्षों की लगातार मेहनत, साधना और अनुशासन का नतीजा है. साल 2000 में एक छोटे से प्रयोग के रूप में शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे उनकी पहचान बन गया. पढ़ाई के दौरान उन्होंने शब्दों को उल्टा लिखने का अभ्यास शुरू किया था, जो समय के साथ उनकी खास कला बन गई. इस दौरान उनके पिता अरुण पारे ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और हमेशा प्रोत्साहित किया, वहीं मां अलका पारे से मिले संस्कारों ने उन्हें मजबूत आधार दिया.
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एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया
अपनी इस लंबी साधना के दौरान पल्लवी ने कई महान और धार्मिक ग्रंथों को रिवर्स राइटिंग में लिखकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है. इनमें श्रीरामचरितमानस, श्रीमद्भगवद्गीता, मधुशाला और बाइबिल का नया विधान जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं. इतनी विशाल और जटिल रचनाओं को दर्पण लेखन में लिखना उनकी गहरी एकाग्रता और मानसिक क्षमता को दर्शाता है. यह काम आसान नहीं होता, लेकिन पल्लवी ने इसे अपनी मेहनत और लगन से संभव कर दिखाया है, जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है.

लोगों के लिए बनी मिसाल
पल्लवी अपनी इस सफलता का श्रेय भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा को देती हैं. उनके जीवन का सबसे खास और भावुक पल वह था, जब 9 अगस्त 2009 को उनके द्वारा रिवर्स राइटिंग में लिखी गई पूरी श्रीरामचरितमानस को स्वयं श्री सत्य साईं बाबा ने स्पर्श कर आशीर्वाद दिया. यह पल उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था. आज उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ उनकी पहचान बनी है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आई है.

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रिपोर्टः अभिषेक गौर, नर्मदापुरम

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