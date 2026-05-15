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व्यापारी से मांगी 5 लाख की रंगदारी, आरोपी ने सिर पर तानी पिस्टल; मिसफायर होने से पिपरिया में सनसनी

Pipariya Crime News: पिपरिया में इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक से 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने पहुंचे बदमाशों ने पिस्टल से फायर करने की कोशिश की, लेकिन हथियार मिसफायर हो गया. घटना के बाद बाजार में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Abhishek Gour|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 15, 2026, 10:42 PM IST
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Pipariya Crime News
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Pipariya News: पिपरिया के पुराने बस स्टैंड इलाके में शुक्रवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब सचिन इलेक्ट्रॉनिक के संचालक सचिन जायसवाल को बदमाशों ने 5 लाख रुपये की रंगदारी के लिए धमकाया. घटना उस वक्त और गंभीर हो गई, जब बाइक सवार दो आरोपी दुकान पर पहुंचे. एक आरोपी ने पहले पर्ची दी और उसके बाद सिल्वर रंग की पिस्टल निकालकर फायर करने की कोशिश की. हालांकि, पिस्टल मिसफायर हो गई और गोली नहीं चल सकी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई और दुकान के सामने लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

दुकान संचालक सचिन जायसवाल ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था. फोन करने वाले ने कहा, रज्जू पुरबिया ने संदेश भेजा है, 5 लाख रुपये तैयार रखो. जब सचिन ने कहा कि वह रज्जू पुरबिया को नहीं जानते, तब आरोपी ने धमकी भरे अंदाज में कहा, रविशंकर हत्याकांड वाला रज्जू पुरबिया, अब जान जाओगे. इसके बाद कॉल काट दिया गया. करीब 10 मिनट बाद बाइक से दो युवक दुकान पर पहुंचे. एक युवक ने दुकान पर आकर एक पर्ची दी, जिस पर लिखा था रज्जू पुरबिया का तोहफा. पर्ची देने के तुरंत बाद आरोपी ने दुकान के सामने सिल्वर रंग की पिस्टल निकालकर फायर करने का प्रयास किया, लेकिन हथियार से गोली नहीं चली. वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में व्यापारी थाने पहुंच गए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर आक्रोश जताया. व्यापारियों का कहना है कि शहर में खुलेआम रंगदारी और हथियारों के दम पर दहशत फैलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल है. इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. संदिग्ध आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

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