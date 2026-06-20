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भारत में यहां है मिनी अमरनाथ, यात्रा की तैयारियां शुरू, सात पहाड़ पार कर नागदेवता के दर्शन करेंगे भक्त

Narmadapuram News: नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में मशहूर नागद्वारी धाम में नागपंचमी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं. मिनी अमरनाथ यात्रा के नाम से जानी जाने वाली इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालु नागराज पद्मशेष महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए सात पहाड़ों, घाटियों और घने जंगलों से होकर गुजरते हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 20, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:25 PM IST
भारत में यहां है मिनी अमरनाथ, यात्रा की तैयारियां शुरू, सात पहाड़ पार कर नागदेवता के दर्शन करेंगे भक्त

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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