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Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सतपुड़ा की पहाड़ियों के घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों के बीच बसे नागद्वारी धाम में मशहूर नागपंचमी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं. प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी के पास होने वाली इस यात्रा को भक्त "मिनी अमरनाथ यात्रा" के नाम से भी जानते हैं. सावन के महीने में सिर्फ 10 से 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान भक्त नागराज पद्मशेष महाराज के धाम तक पहुंचने के लिए सात पहाड़ों, गहरी घाटियों और घने जंगलों को पार करते हैं.
अमरनाथ यात्रा से की जाती है तुलना
नाग पंचमी पर लगने वाले 10 दिनों के मेले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. नाग देवता का आशीर्वाद लेने और पूजा-अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा आस्था और साहस, दोनों की परीक्षा मानी जाती है. रास्ते की कठिनाई और चढ़ाई की मुश्किलों के कारण, नागद्वारी यात्रा की तुलना अक्सर अमरनाथ यात्रा से की जाती है.
कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा
नागद्वारी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस. थोटा ने अधिकारियों की एक टीम के साथ पचमढ़ी से नागद्वारी तक पैदल यात्रा की और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इस दौरे के दौरान उन्होंने जलगली, नागफनी और कालाझाड़ सहित पूरे मेला क्षेत्र का दौरा किया और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं के संबंध में जरूरी निर्देश दिए.
स्वर्गद्वार से नागद्वारी तक नजर
अधिकारियों ने चिंतामन, चित्रशाला, स्वर्गद्वार, पश्चिमद्वार और नागद्वारी मंदिरों के साथ-साथ कजरी नदी इलाके का भी निरीक्षण किया. कलेक्टर ने पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा, बिजली, साफ-सफाई, कम्युनिकेशन नेटवर्क और आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेकिंग रूट, आराम करने की जगहों, साइनबोर्ड और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार के काम को तय समय-सीमा में पूरा करने पर भी जोर दिया गया.
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