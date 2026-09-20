'दिग्विजय सिंह बहुत बड़े जादूगर हैं...', पूर्व मुख्यमंत्री पर मंत्री राकेश सिंह ने कसा तंज, बोले-वे पूरी बिजली ही गायब कर देते हैं

दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना

मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर के एक कार्यक्रम का किस्सा सुनाते हुए कहा कि, 'पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम वर्मा पार्टी के कार्यक्रम में आए थे. मैं भी उस कार्यक्रम में मंच पर था सांसद के रूप में, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हुआ करता था. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बड़े जादूगर है जादूगर आनंद, जो पूरा-पूरा हाथी ही गायब कर देते हैं. उन्होंने कहा लेकिन लोगों को पता नहीं है की मध्य प्रदेश में एक और भी बहुत बड़े जादूगर हैं, जो उस समय मुख्यमंत्री थे. दिग्विजय सिंह. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमारे जादूगर आनंद से भी बड़े जादूगर हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश की पूरी की पूरी बिजली ही गायब कर दी, ये सच्चाई थी. यही स्थिति सड़कों के बारे में थी. आज सड़कों में गड्ढे मिल जाए तो लोगों को तकलीफ होती है, उस समय गड्ढे मैं से सड़के निकलना पड़ती थी. ऐसी हालत मध्य प्रदेश की थी.'