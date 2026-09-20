'दिग्विजय सिंह बहुत बड़े जादूगर हैं...', पूर्व मुख्यमंत्री पर मंत्री राकेश सिंह ने कसा तंज, बोले-वे पूरी बिजली ही गायब कर देते हैं

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पीडब्ल्यूडी और जिले प्रभारी मंत्री राकेश सिंह अपने एक दिवसीय नर्मदापुरम दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर बैठक की. इसके बाद प्रभारी मंत्री मालाखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का विधिवत शुभारंभ किया. इस नए सब-स्टेशन के शुरू होने से मालाखेड़ी क्षेत्र के करीब 7,500 बिजली उपभोक्ताओं को ओवरलोडिंग और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है. इससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बेहतर होगी.
बिजली कंपनी के मुताबिक, क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे विद्युत लोड को देखते हुए नए सब-स्टेशन का निर्माण किया गया है. इससे मिल्क डेयरी बिजली सब-स्टेशन से जुड़े उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार कम होगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि, 'आज की जो नई पीढ़ी है या जिनकी उम्र 30 वर्ष भी हो गई होगी वह भी अभी इस बात को नहीं जानते कि 22 साल पहले मध्य प्रदेश में विद्युत और सड़कों की हालत क्या हुआ करती थी.' 'हम यह कह सकते हैं कि देश में सबसे खराब व्यवस्था जिन राज्यों में हुआ करती थी उनमें मध्य प्रदेश एक होता था.'
दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना
मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर के एक कार्यक्रम का किस्सा सुनाते हुए कहा कि, 'पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम वर्मा पार्टी के कार्यक्रम में आए थे. मैं भी उस कार्यक्रम में मंच पर था सांसद के रूप में, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हुआ करता था. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बड़े जादूगर है जादूगर आनंद, जो पूरा-पूरा हाथी ही गायब कर देते हैं. उन्होंने कहा लेकिन लोगों को पता नहीं है की मध्य प्रदेश में एक और भी बहुत बड़े जादूगर हैं, जो उस समय मुख्यमंत्री थे. दिग्विजय सिंह. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमारे जादूगर आनंद से भी बड़े जादूगर हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश की पूरी की पूरी बिजली ही गायब कर दी, ये सच्चाई थी. यही स्थिति सड़कों के बारे में थी. आज सड़कों में गड्ढे मिल जाए तो लोगों को तकलीफ होती है, उस समय गड्ढे मैं से सड़के निकलना पड़ती थी. ऐसी हालत मध्य प्रदेश की थी.'
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