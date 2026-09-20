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'दिग्विजय सिंह बहुत बड़े जादूगर हैं...', पूर्व मुख्यमंत्री पर मंत्री राकेश सिंह ने कसा तंज, बोले-वे पूरी बिजली ही गायब कर देते हैं

PWD मंत्री और नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने BJP कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मालाखेड़ी में 33/11 KV के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा.

Written ByAbhishek GourEdited ByPooja
Published: Sep 20, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:22 PM IST
'दिग्विजय सिंह बहुत बड़े जादूगर हैं...', पूर्व मुख्यमंत्री पर मंत्री राकेश सिंह ने कसा तंज, बोले-वे पूरी बिजली ही गायब कर देते हैं

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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