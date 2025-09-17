नर्मदा और तवा नदियां तेजी से आ रही पास, कटाव बना वजह, 20 साल पुराना है स्ट्रक्चर

Narmada Tawa River Confluence: नर्मदा और तवा नदी के किनारे बांद्राभान पर तेजी से नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि यहां लगातार बहाव की वजह से कटाव बढ़ता जा रहा है, जिस पर एक्सपर्ट ने भी चिंता जताई है. क्योंकि अगर कटाव इसी तरह से बढ़ता गया तो फिर तवा नदी पर घानाबढ़ के पास नदी नया रास्ता बना सकती है. बांद्राभान क्षेत्र में इन दोनों नदियों के किनारों पर तेजी से कटाव बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय भूगोल में बड़ा बदलाव आने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में जल संसाधन विभाग भी इस पर पूरी नजर बनाए हुए है, लेकिन यह कटाव आगे समस्याएं बढ़ा सकता है.

20 साल पुराना स्ट्रक्चर

विशेषज्ञों की मानें तो यदि समय रहते इस कटाव पर रोक नहीं लगी, तो तवा नदी अपना रास्ता बदलकर घानाबढ़ क्षेत्र से बहना शुरू कर सकती है, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और घाटों पर बड़ा संकट मंडरा सकता है. बांद्राभान में नर्मदा और तवा नदी के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है. बता दें कि बांद्राभान पर तवा और नर्मदा नदी के लिए 20 साल पहले बनाया गया गेबियन स्ट्रक्चर अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है, पुराने स्ट्रक्चर के पास से नीचे उतरने का रास्ता बन गया है, जिससे कटाव और तेज हो रहा है, किनारों पर लगे पत्थर अब पकड़ खो रहे हैं. यही वजह है कि इसे सुधारने की मांग की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः अलविदा कहने से पहले MP को खूब भिगोएगा मानसून, इन 5 जिलों में भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

कटाव रोकने का प्लान

जल संसाधन विभाग ने स्थिति को गंभीर मानते हुए नए स्ट्रक्चर का प्रस्ताव शासन को भेजा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से यहां के कार्यपालन यंत्री अंकित सराफ का कहना है कि बांद्राभान में बढ़ते कटाव को रोकने के लिए जियो बैग तकनीक और गेबियन स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा, अभी दो प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनमें लगभग 500-500 मीटर क्षेत्र में काम होना है. प्रस्ताव स्वीकृत होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और फिर उस पर काम शुरू किया जाएगा. नर्मदा और तवा की दो विशाल नदियों का मिलन यदि अनियंत्रित हो गया, तो केवल बांद्राभान ही नहीं, पूरे नर्मदापुरम जिले के लिए परेशानी ला सकता है. ऐसे में प्रशासन ने इस पर तेजी से काम करने की बात कही है.

क्या है जियो बैग तकनीक?

जियो बैग एक आधुनिक तकनीक है जिसमें रेत या मिट्टी से भरे हुए विशेष बैग का उपयोग कर नदी के किनारों को सुरक्षित किया जाता है, ये बैग कटाव को रोकने, पानी के दबाव को सहन करने और किनारों को स्थिर बनाने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ेंः पूरे एशिया में भी खोजने पर नहीं मिलेगा ऐसा तालाब, राजा का चर्म रोग ठीक करने हुआ था निर्माण

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!