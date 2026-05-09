इटारसी जंक्शन पर रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री, मौत के मुंह से खींच लाया RPF जवान

Itarsi Junction News: नर्मदापुरम के इटारसी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब गाड़ी संख्या 20423 से पानी लेने के लिए उतरा यात्री किशन कुमार चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिर पड़ा. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक हुए इस हादसे से अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में हड़कंप फैल गया. मौके पर मौजूद RPF आरक्षक हर प्रताप सिंह परमार ने तुरंत दौड़कर यात्री की मदद से युवक को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया. हादसे में यात्री को हल्की चोटें आईं, लेकिन समय रहते उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

घटना छिंदवाड़ा से नई दिल्ली जा रहे यात्री के साथ हुई. बाद में यात्री ने खुद को सुरक्षित बताया और RPF व यात्रियों का आभार जताया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि रेलवे ने यात्रियों से चलती ट्रेन में चढ़ने-उतरने से बचने की अपील की है. यात्री की पहचान किशन कुमार के रूप में हुई है, जो ट्रेन संख्या 20423 से छिंदवाड़ा से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे थे. जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, वे पानी लेने के लिए नीचे उतरे, लेकिन इसी बीच ट्रेन चलने लगी और दोबारा ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ गया. जिसके बाद वे प्लेटफॉर्म पर गिरने लगे यह देखकर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल हर प्रताप सिंह तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े. अन्य यात्रियों की मदद से उन्होंने फौरन उस युवक को ट्रेन से दूर खींच लिया. जिससे उसकी जान बचा सकी.

रेलवे अधिकारियों की अपील

इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उससे उतरने का जोखिम न उठाएं. अधिकारियों ने कहा कि महज कुछ मिनटों की जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है. इसलिए यात्रियों को ट्रेन के पूरी तरह से रुकने का इंतजार करना चाहिए.

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