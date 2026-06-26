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सांभर को 'पोहा' खिलाना एसडीओ को पड़ा भारी, VIDEO वायरल होते ही निलंबित, जानिए क्या है नियम?

Satpura Poha News: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ विनोद वर्मा ने जंगली सांभर को पोहा खिला दिया. उसका वीडियो वायरल होने के बाद एसडीओ को निलंबित कर दिया है. नियमों का उल्लंघन का हबाला देते हुए यह कार्रवाई की गई है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:42 PM IST
सांभर को 'पोहा' खिलाना एसडीओ को पड़ा भारी, VIDEO वायरल होते ही निलंबित, जानिए क्या है नियम?
Image Credit: Satpura Tiger Reserve NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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