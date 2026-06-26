सांभर को 'पोहा' खिलाना एसडीओ को पड़ा भारी, VIDEO वायरल होते ही निलंबित, जानिए क्या है नियम?

मामला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की चुरना रेंज का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में एसडीओ विनोद वर्मा अपने सरकारी आवास के लॉन में आराम से बैठकर पोहा खाते दिखाई दे रहे हैं. तभी एक जंगली सांभर उनके पास पहुंचता है और एसडीओ उसे अपने हाथों से पोहा खिलाने लगते हैं. हैरानी की बात यह है कि यही वन विभाग जंगल सफारी पर आने वाले पर्यटकों, ग्रामीणों और आम लोगों को बार-बार हिदायत देता है कि किसी भी जंगली जानवर को खाना न खिलाएं, क्योंकि इससे उनके प्राकृतिक व्यवहार में बदलाव आता है और मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का यह वीडियो सवालों के घेरे में आ गया.



आचार संहिता का खुला उल्लंघन

इस पूरे मामले को आरटीआई और पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने प्रमुखता से उठाया. उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की. अजय दुबे का कहना था कि एसडीओ का यह कृत्य वन्यजीव संरक्षण कानूनों और विभागीय आचार संहिता का खुला उल्लंघन है. मामला तूल पकड़ने के बाद प्रमुख सचिव वन संदीप यादव के निर्देश पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने एसडीओ विनोद वर्मा के निलंबन के आदेश जारी कर दिए. विभाग ने इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना है. निलंबन अवधि में विनोद वर्मा को सहायक संचालक कार्यालय, पिपरिया से संबद्ध किया गया है.