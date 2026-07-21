नर्मदापुरम में हरियाली का महाअभियान, 2 लाख से ज्यादा सीड बॉल डालकर बना प्रदेश का रिकॉर्ड

Seed Ball Campaign News: नर्मदापुरम जिले ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. जिले में एक साथ 2 लाख से अधिक सीड बॉल जमीन पर डाली गई हैं, जिसे प्रदेश स्तर पर एक बड़ी पहल माना जा रहा है. मंगलवार को रिमझिम बारिश के बीच जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सीड बॉल बिखेरी गईं, जिससे हरियाली बढ़ाने की नई उम्मीद जगी है. प्रशासन का दावा है कि इतने बड़े पैमाने पर सीड बॉल अभियान चलाने वाला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है. मिट्टी की छोटी-सी गेंदों में छिपे बीज आने वाले समय में हजारों नए पौधों और पेड़ों का रूप ले सकते हैं.