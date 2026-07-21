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नर्मदापुरम में हरियाली का महाअभियान, 2 लाख से ज्यादा सीड बॉल डालकर बना प्रदेश का रिकॉर्ड

Narmadapuram News: नर्मदापुरम जिले में नवांकुर अभियान के तहत 2 लाख से अधिक सीड बॉल एक साथ डाली गईं. प्रशासन का दावा है कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा सीड बॉल अभियान है. इसका उद्देश्य वन क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है.

Written ByAbhishek Gour
Published: Jul 21, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:48 PM IST
नर्मदापुरम में हरियाली का महाअभियान, 2 लाख से ज्यादा सीड बॉल डालकर बना प्रदेश का रिकॉर्ड
Image Credit: ZEE MEDIA

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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