नर्मदापुरम में हरियाली का महाअभियान, 2 लाख से ज्यादा सीड बॉल डालकर बना प्रदेश का रिकॉर्ड

राज्य चुनें
Seed Ball Campaign News: नर्मदापुरम जिले ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. जिले में एक साथ 2 लाख से अधिक सीड बॉल जमीन पर डाली गई हैं, जिसे प्रदेश स्तर पर एक बड़ी पहल माना जा रहा है. मंगलवार को रिमझिम बारिश के बीच जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सीड बॉल बिखेरी गईं, जिससे हरियाली बढ़ाने की नई उम्मीद जगी है. प्रशासन का दावा है कि इतने बड़े पैमाने पर सीड बॉल अभियान चलाने वाला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है. मिट्टी की छोटी-सी गेंदों में छिपे बीज आने वाले समय में हजारों नए पौधों और पेड़ों का रूप ले सकते हैं.
नर्मदापुरम प्रशासन द्वारा यह अभियान “नवांकुर अभियान” के तहत चलाया जा रहा है. इसमें देशी और स्थानीय प्रजातियों के बीजों को मिट्टी और जैविक खाद के साथ मिलाकर सीड बॉल तैयार की गई हैं. बारिश के मौसम में इन बीजों के अंकुरित होने की संभावना अधिक रहती है. हासलपुर में आयोजित कार्यक्रम में संभाग आयुक्त श्रीकांत बनोठ और कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बच्चों, ग्रामीणों और अन्य लोगों के साथ मिलकर सीड बॉल फैलाकर अभियान की शुरुआत की. कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया.
2 लाख से ज्यादा सीड बॉल वितरित
प्रशासन का कहना है कि जिन स्थानों पर पारंपरिक तरीके से पौधारोपण करना कठिन होता है, वहां सीड बॉल तकनीक प्रभावी साबित हो सकती है. यह पहल वन क्षेत्र बढ़ाने, जैव विविधता को मजबूत करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार मानी जा रही है. विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा सीड बॉल तैयार और वितरित की जा चुकी हैं. अधिकारियों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की भागीदारी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया है. अब आने वाले समय में इन सीड बॉल से उगने वाले पौधे इस अभियान की सफलता तय करेंगे.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!