Add Zee Business As A Preferred Source
App

12 जून को रिलीज होगी ‘द नर्मदा स्टोरी’, नर्मदापुरम की असली कहानी में शरद सिंह निभाएंगे अहम किरदार

The Narmada Story Release Date: नर्मदापुरम में शूट हुई बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘द नर्मदा स्टोरी’ 12 जून को रिलीज होगी. फिल्म में स्थानीय कलाकार शरद सिंह मुख्य किरदार निभाएंगे. नर्मदापुरम की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया गया है.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 11, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:14 PM IST
12 जून को रिलीज होगी ‘द नर्मदा स्टोरी’, नर्मदापुरम की असली कहानी में शरद सिंह निभाएंगे अहम किरदार
Image Credit: The Narmada Story Release Date

About the Author

Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
12 जून को रिलीज होगी ‘द नर्मदा स्टोरी’, नर्मदापुरम के शरद सिंह निभाएंगे अहम किरदार
Narmadapuram news1 min ago
2
mp politics news1 hr ago
3
itarsi news2 hrs ago
4
Latest Ujjain News3 hrs ago
5
Sidhi news11:22 AM IST