12 जून को रिलीज होगी ‘द नर्मदा स्टोरी’, नर्मदापुरम की असली कहानी में शरद सिंह निभाएंगे अहम किरदार

क्या है इस फिल्म की खासियत

फिल्म की एक खास बात यह भी है कि इसमें नर्मदापुरम की वास्तविक पहचान और लोकेशन के नामों को बिल्कुल नहीं बदला गया है. जो आमतौर पर फिल्मों में काल्पनिक नामों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं. इस बार दर्शक अपने शहर को उसी असली रूप में पर्दे पर देख पाएंगे. फिल्म में मध्य प्रदेश कैडर की IPS अधिकारी सिमाला प्रसाद सब-इंस्पेक्टर नर्मदा रायकवार की दमदार भूमिका निभा रही हैं. वहीं रघुवीर यादव, मुकेश तिवारी, अश्विनी केलसेकर, इक्तियाक खान और जरीना वहाब जैसे अनुभवी कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे.