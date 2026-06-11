12 जून को रिलीज होगी ‘द नर्मदा स्टोरी’, नर्मदापुरम की असली कहानी में शरद सिंह निभाएंगे अहम किरदार

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The Narmada Story Movie: नर्मदापुरम जिले की मिट्टी की खुशबू और यहां की प्रतिभा अब बड़े पर्दे पर एक नई पहचान के साथ नजर आने वाली है. बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘द नर्मदा स्टोरी’ 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखा जा रहा है. खास बात यह है कि इस फिल्म में नर्मदापुरम के कलाकार शरद सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जिससे स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच मिलने जा रहा है.
गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में अभिनेता शरद सिंह ने बताया कि ‘द नर्मदा स्टोरी’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि नर्मदापुरम की संस्कृति, कला और स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक प्रयास है. फिल्म की पूरी शूटिंग नर्मदापुरम और आसपास के खूबसूरत घाटों एवं प्राकृतिक स्थलों पर की गई है, जिससे दर्शकों को अपने शहर की असली खूबसूरती बड़े पर्दे पर देखने का अवसर मिलेगा.
क्या है इस फिल्म की खासियत
फिल्म की एक खास बात यह भी है कि इसमें नर्मदापुरम की वास्तविक पहचान और लोकेशन के नामों को बिल्कुल नहीं बदला गया है. जो आमतौर पर फिल्मों में काल्पनिक नामों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं. इस बार दर्शक अपने शहर को उसी असली रूप में पर्दे पर देख पाएंगे. फिल्म में मध्य प्रदेश कैडर की IPS अधिकारी सिमाला प्रसाद सब-इंस्पेक्टर नर्मदा रायकवार की दमदार भूमिका निभा रही हैं. वहीं रघुवीर यादव, मुकेश तिवारी, अश्विनी केलसेकर, इक्तियाक खान और जरीना वहाब जैसे अनुभवी कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे.
स्थानीय कलाकारों को अवसर
वहीं नर्मदापुरम के शरद सिंह फिल्म में लापता पुलिस इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम भदौरिया के सस्पेंस से भरपूर किरदार में दिखाई देंगे. इसके साथ ही स्थानीय थिएटर कलाकारों और एनएसडी से जुड़े कलाकारों को भी फिल्म में अहम अवसर दिया गया है.
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