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अंगदान से 3 लोगों को नई जिंदगी दे गईं शिवानी, CM मोहन यादव बोले- मानवता की अनूठी मिसाल

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बनखेड़ी के ग्राम खापा खुर्द की रहने वाली बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हुईं थीं. अब शिवानी के अंगदान से तीन लोगों को जीवन का अनमोल उपहार मिला है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 16, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 04:25 PM IST
अंगदान से 3 लोगों को नई जिंदगी दे गईं शिवानी, CM मोहन यादव बोले- मानवता की अनूठी मिसाल

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