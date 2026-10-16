अंगदान से 3 लोगों को नई जिंदगी दे गईं शिवानी, CM मोहन यादव बोले- मानवता की अनूठी मिसाल

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मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से मानवता की एक बेहद प्रेरणादायक और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है. सड़क दुर्घटना में असमय दुनिया छोड़ने वाली नर्मदापुरम के बनखेड़ी ब्लॉक के खापा खुर्द गांव की बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) ने दुनिया से जाने के बाद भी तीन अन्य लोगों की जिंदगी रोशन कर दी है. भोपाल एम्स में उनके अंगों का दान किया गया, जिससे तीन जरूरतमंद मरीजों को जीवन का अनमोल उपहार मिला है। इस संवेदनशील और अनुकरणीय पहल को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट साझा की है और परिजनों के इस फैसले को मानवता की बड़ी मिसाल बताया है.
पैतृक गांव में दी गई गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि इस असहनीय और विकट दुख की घड़ी में मृतका के परिजनों द्वारा दिखाया गया साहस और अंगदान का यह साहसिक निर्णय समाज के लिए एक मिसाल है। राज्य शासन के विशेष निर्देशों के तहत, दिवंगत शिवानी के उनके पैतृक गांव पहुंचने पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूरे सम्मान के साथ 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया, ताकि उनके इस महान योगदान को उचित मान-सम्मान मिल सके.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, 'सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हुईं नर्मदापुरम जिले में बनखेड़ी के ग्राम खापा खुर्द निवासी श्रीमती बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) के एम्स, भोपाल में अंगदान से तीन लोगों को जीवन का अनमोल उपहार मिला है। असहनीय दुःख की घड़ी में उनके परिजनों ने अंगदान का निर्णय लेकर मानवता, संवेदनशीलता और परोपकार की ऐसी मिसाल पेश की, जो सभी को प्रेरित करेगी. राज्य शासन के निर्णय अनुसार शिवानी जी के पैतृक गांव में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया. यह पहल दर्शाती है कि अंगदान के प्रति जागरूकता अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है और समाज में जीवन बचाने के इस पुनीत कार्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है. शिवानी का यह महादान तीन परिवारों के जीवन में नई उम्मीद बनकर आया है। उनका योगदान मानवता के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा.'
सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हुईं नर्मदापुरम जिले में बनखेड़ी के ग्राम खापा खुर्द निवासी श्रीमती बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) के एम्स, भोपाल में अंगदान से तीन लोगों को जीवन का अनमोल उपहार मिला है। असहनीय दुःख की घड़ी में उनके परिजनों ने अंगदान का निर्णय लेकर मानवता, संवेदनशीलता और परोपकार की ऐसी मिसाल पेश की, जो सभी को प्रेरित करेगी। राज्य शासन के निर्णय अनुसार शिवानी जी के पैतृक गांव में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। यह पहल दर्शाती है कि अंगदान के प्रति जागरूकता अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है और समाज में जीवन बचाने के इस पुनीत कार्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। श्रीमती शिवानी का यह महादान तीन परिवारों के जीवन में नई उम्मीद बनकर आया है। उनका योगदान मानवता के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 16, 2026
ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रही है जागरूकता
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि अब ग्रामीण अंचलों में भी अंगदान के प्रति सकारात्मक बदलाव और जागरूकता तेजी से आ रही है। समाज में जीवन बचाने के इस पुनीत कार्य के प्रति संवेदनशीलता लगातार बढ़ रही है. शिवानी का यह महादान न सिर्फ तीन अलग-अलग परिवारों के जीवन में नई उम्मीद बनकर आया है, बल्कि उनका यह योगदान मानवता के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा.