नर्मदापुरम में हैरान करने वाला मामला...देवरानी ने चबा डाला जेठानी का कान, टिम्पेनोप्लास्टी से होगा इलाज

जानिए पूरा मामला

बता दे कि पिपरिया खुर्द गांव की रहने वाली रवीना देवड़िया अपने घर के काम में लगी हुई थीं. इसी दौरान खेत बटाई को लेकर उनकी देवरानी कलाबाई देवड़िया से विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. आरोप है कि गुस्से में कलाबाई ने रवीना पर हमला कर दिया और उसका कान दांतों से चबा लिया. हमले में रवीना का कान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद घायल महिला को तत्काल इटारसी के सरकारी अस्पताल लाया गया. मामले में केसला पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.