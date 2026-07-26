नर्मदापुरम में हैरान करने वाला मामला...देवरानी ने चबा डाला जेठानी का कान, टिम्पेनोप्लास्टी से होगा इलाज

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मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां परिवार के बीच मामूली झगड़ा हिंसक झड़प में बदल गया. बेकाबू गुस्से में आकर एक महिला ने अपनी जेठानी का कान काट लिया. इस हमले में कान का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा खराब हो गया. अब इटारसी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके कान को दोबारा ठीक करने की तैयारी कर रहे हैं.
देवरानी ने चबा डाला जेठानी का कान
दरअसल, यह पूरी घटना नर्मदापुरम जिले के केसला आदिवासी ब्लॉक में स्थित पिपरिया खुर्द गांव की है. इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. घायल पीड़िता रवीना देवड़िया को खून से लथपथ हालत में इटारसी के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों की एक टीम पहली बार कान को दोबारा बनाने की प्रक्रिया (इयर रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर) करने जा रही है.
टिम्पेनोप्लास्टी से होगा इलाज
सर्जन डॉ. अनिकेत सिंह के मुताबिक, कान के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने और उसकी बनावट को दोबारा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कान के पर्दे या अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत के लिए टिम्पेनोप्लास्टी जैसी चिकित्सीय प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाहरी आकार को सामान्य रूप देने के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी की जाएगी.
जानिए पूरा मामला
बता दे कि पिपरिया खुर्द गांव की रहने वाली रवीना देवड़िया अपने घर के काम में लगी हुई थीं. इसी दौरान खेत बटाई को लेकर उनकी देवरानी कलाबाई देवड़िया से विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. आरोप है कि गुस्से में कलाबाई ने रवीना पर हमला कर दिया और उसका कान दांतों से चबा लिया. हमले में रवीना का कान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद घायल महिला को तत्काल इटारसी के सरकारी अस्पताल लाया गया. मामले में केसला पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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