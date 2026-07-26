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नर्मदापुरम में हैरान करने वाला मामला...देवरानी ने चबा डाला जेठानी का कान, टिम्पेनोप्लास्टी से होगा इलाज

नर्मदापुरम जिले के केसला ब्लॉक में स्थित पिपरिया खुर्द गांव में खेत बटाई को लेकर परिवार में चल रहा विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि गुस्से में आकर देवरानी ने अपनी जेठानी का कान काट लिया, जिससे कान का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.

Written ByAbhishek GourEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 26, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:48 AM IST
नर्मदापुरम में हैरान करने वाला मामला...देवरानी ने चबा डाला जेठानी का कान, टिम्पेनोप्लास्टी से होगा इलाज

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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