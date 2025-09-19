23 साल बाद एमपी के मिनी कश्मीर में जश्न का माहौल, सुप्रीम कोर्ट ने नए तीन मंजिला मकान बनाने की दी अनुमति

Supreme Court on Pachmarhi: नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद पचमढ़ी में खुशी की लहर है. सभी पचमढ़ी बासी इस निर्णय के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं. दरअसल, पचमढ़ी केंटोनमेंट बोर्ड एरिया में 2002 से नए निर्माण को लेकर हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ था, जिसके अंतर्गत पचमढ़ी में कहीं भी निर्माण कार्य नहीं हो सकते थे. ऐसे में यहां के लोग नए निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे थे. लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे. लेकिन फिर भी वह नए घर बनाने में असमर्थ थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बाद अब पचमढ़ी केंट एरिया निवासी नवीन निर्माण कार्य कर सकेंगे, जो पचमढ़ी निवासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है.

पचमढ़ी में निर्माण कार्य नवंबर 2002 से रुका हुआ था. डी एस मिश्रा एयर मार्शल ने पचमढ़ी की प्राक्रतिक घरोहर के बचाव को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने पचमढ़ी केंट एरिया में निर्माण कार्यों पर स्टे लगा दिया था. लेकिन 2005 में पचमढ़ी के लोग इस याचिका के आधार पर लगाए गए स्टे को हटाए जाने को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 23 वर्षों के अंतराल में पचमढ़ी वासियों की जीत हुई. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पचमढ़ी निवासियों के पक्ष में देते हुए कहा कि यहां पर लगी निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया गया है. अब लोग बेहद खुश है और आज सुबह पचमढ़ी में लोगों में फटाखे फोड़ कर जुलूस निकाल कर अपनी खुशी का इजहार किया.

पचमढ़ी के लोगों में खुशी

पचमढ़ी निवासी मोहम्मद यूनुस ने ZEE MP-CG को बताया कि आज पचमढ़ी के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है. पिछले 23 साल से निर्माण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, जिससे पचमढ़ी के लोगों में काफी खुशी का माहौल है. उन्होंने कहा कि इससे यहां के लोगों को रहने के लिए काफी सुविधा मिलेगी. आगे बताया कि यहां पर पहले रहने के लिए काफी दिक्कतें होती थी. यहां पर लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं थे. न मकान बना सकते थे. न ही कुछ कर सकते थे. हम पचमढ़ी की जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता है. (रिपोर्टः अभिषेक गौर/पचमढ़ी)

