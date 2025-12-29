नर्मदापुरम में बवाल: चर्च के टॉयलेट की खिड़की पर दिखा 'स्वास्तिक', हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम शहर के व्यस्ततम इलाके सदर बाज़ार में स्थित सेंट जॉर्ज चर्च एक धार्मिक विवाद का केंद्र बन गया है. विवाद की मुख्य वजह चर्च परिसर के अंदर बने एक नए या मौजूदा टॉयलेट की खिड़की पर लगी लोहे की जाली थी, जो हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक स्वास्तिक जैसी दिखती थी जैसे ही यह खबर फैली, बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के सदस्य चर्च परिसर के बाहर जमा हो गए. कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य बताते हुए चर्च प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

चर्च परिसर में टॉयलेट की खिड़की पर स्वास्तिक

दरअसल, शहर के सदर बाज़ार इलाके में चर्च के अंदर बने टॉयलेट के वेंटिलेटर पर स्वास्तिक जैसा निशान दिखने के बाद काफी हंगामा हुआ. जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के सदस्य चर्च कंपाउंड में पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए और कार्रवाई की मांग की. कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने चर्च मैनेजमेंट से बात की और मामले की जांच की. इसके बाद पुलिस की देखरेख में टॉयलेट के वेंटिलेटर पर लगे स्वास्तिक जैसे निशान वाले फ्रेम को हटा दिया गया. पुलिस ने शांति बनाए रखते हुए साफ किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

पुलिस ने हटवाया चिन्ह

विरोध कर रहे हिंदू संगठनों के अधिकारियों ने कहा कि स्वस्तिक का निशान सनातन धर्म में आस्था और पहचान का प्रतीक है. इसे घरों, मंदिरों और पूजा स्थलों के मुख्य दरवाजों पर बनाया जाता है. चर्च के टॉयलेट की खिड़की पर स्वस्तिक बनाना हिंदू धर्म का अपमान है. उन्होंने इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. यह विवाद करीब आधे घंटे तक चला. इसके बाद खिड़की से स्वस्तिक हटा दिया गया. वहीं चर्च के बिशप ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि टॉयलेट 2022 से पहले बनाया गया था. उन्होंने आगे कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उन्हें पहले से इस प्रतीक के बारे में पता नहीं था.अगर उन्हें पहले बताया गया होता, तो वे इसे खुद ही हटवा देते. इसके बाद मामला सुलझ गया और विरोध खत्म हो गया.

