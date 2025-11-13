हर प्वाइंट पर कैमरे, हर कदम पर रहेगी नजर; इस बार हाईटेक तरीके से होगी बाघों की गिनती

Sanjay Tiger Reserve: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में इस बार बाघों की गणना हाईटेक तरीके से की जाएगी. 2026 में होने वाली बाघ गणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह गणना 2022 के बाद हो रही है और इस बार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होगी. साथ ही, इस बार केवल बाघों की ही नहीं, बल्कि तेंदुआ, जंगली हाथी और बायसन जैसे अन्य वन्यजीवों की संख्या भी वैज्ञानिक ढंग से दर्ज की जाएगी.

15 नवंबर से बाघों की गिनती

दरअसल, संजय टाइगर रिजर्व में जल्द बाघों की गणना शुरू होने जा रही है. इस बार गणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी. रिजर्व में कुल 1164 हाई-क्वालिटी कैमरे लगाए जाएंगे, जो दो चरणों में जंगल के 582 प्वाइंट्स पर निगरानी करेंगे. पहले चरण में ब्यौहारी, दुबरी, बस्तुआ और मड़वास रेंज शामिल हैं, जबकि दूसरे में पोंडी, टंसार,मोहन और भुइमाड को शामिल किया गया है जिसमे 301 ग्रेड है. बाघों के साथ तेंदुआ, जंगली हाथी और बायसन की भी गिनती की जाएगी. सर्वे टीम को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है. 15 नवंबर से कैमरे लगने की प्रक्रिया शुरू होगी और 18 नवंबर से डेटा रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी. इसके लिए संजय टाईगर रिजर्व के 8 रेन्जो को दो भागों में बांटा गया है.

दो चरणों में बाघ गणना का कार्य

2022 के बाद होने वाली इस जनगणना में बाघों के साथ तेंदुओं, जंगली हाथियों और बाइसन की संख्या भी दर्ज की जाएगी. इस बीच बाघों की गणना दो चरणों में की जाएगी. इसके लिए इसे दो भागों में बांटा गया है. पहले चरण को 281 ग्रेड में बांटा गया है, एक ग्रेड दो वर्ग किमी का क्षेत्र होगा. दूसरे चरण में, 301 बिंदु बनाए गए हैं, कुल 582 बिंदु चिह्नित किए गए हैं जिनमें प्रत्येक बिंदु पर दो कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे. ये कैमरे न केवल बाघों बल्कि अन्य जंगली जानवरों की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड करेंगे. इसके लिए टाइगर रिजर्व में सर्वेक्षण टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वैज्ञानिक तरीके से उनकी गणना की जा सके.

