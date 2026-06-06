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हार्ट अटैक से दुर्घटना तक, सिंहस्थ-2028 के लिए पुलिस तैयार, 60 जवानों को दी खास ट्रेनिंग

Narmadapuram Police News: सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत नर्मदापुरम पुलिस के 60 अधिकारियों और कर्मचारियों को सीपीआर, प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया. उद्देश्य है कि मेले के दौरान स्वास्थ्य आपात स्थिति में पुलिसकर्मी फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर श्रद्धालुओं की जान बचा सकें.

Written ByAbhishek GourEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 06, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:28 PM IST
हार्ट अटैक से दुर्घटना तक, सिंहस्थ-2028 के लिए पुलिस तैयार, 60 जवानों को दी खास ट्रेनिंग
Image Credit: Narmadapuram Police News

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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