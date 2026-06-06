हार्ट अटैक से दुर्घटना तक, सिंहस्थ-2028 के लिए पुलिस तैयार, 60 जवानों को दी खास ट्रेनिंग

सीपीआर के बारे में भी बताया

विशेषज्ञों ने सीपीआर की पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देकर बताया कि किसी भी अचेत व्यक्ति को सहायता देने से पहले उसकी सांस और नाड़ी की जांच कैसे की जाती है. इसके बाद कब और किस स्थिति में सीपीआर शुरू करना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई. प्रशिक्षण में बताया गया कि सीपीआर के दौरान प्रति मिनट 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार बनाए रखने में मदद मिलती है. साथ ही दुर्घटना पीड़ितों को सुरक्षित तरीके से संभालने, प्राथमिक उपचार देने और मेडिकल टीम पहुंचने तक आवश्यक कदम उठाने के तरीके भी बताए गए.