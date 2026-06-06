हार्ट अटैक से दुर्घटना तक, सिंहस्थ-2028 के लिए पुलिस तैयार, 60 जवानों को दी खास ट्रेनिंग

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Simhastha 2028 News: उज्जैन में आगामी सिंहस्थ-2028 को लेकर नर्मदापुरम पुलिस विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सिंहस्थ में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ अब उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. वहीं मेले में ड्यूटी पर रवाना होने से पहले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि हार्ट अटैक, दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में वे तत्काल मदद कर सकें. इसी कड़ी में नर्मदापुरम पुलिस लाइन में 60 पुलिसकर्मियों को जीवनरक्षक प्रशिक्षण दिया गया.
पुलिस लाइन स्थित वेलफेयर हॉल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थानों से आए 60 अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने पुलिसकर्मियों को बताया कि यदि किसी श्रद्धालु को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए या सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाए तो शुरुआती कुछ मिनटों में किस प्रकार की गई मदद उसकी जान बचा सकती है. प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक तौर पर जीवनरक्षक तकनीकों का अभ्यास भी कराया गया.
सीपीआर के बारे में भी बताया
विशेषज्ञों ने सीपीआर की पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देकर बताया कि किसी भी अचेत व्यक्ति को सहायता देने से पहले उसकी सांस और नाड़ी की जांच कैसे की जाती है. इसके बाद कब और किस स्थिति में सीपीआर शुरू करना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई. प्रशिक्षण में बताया गया कि सीपीआर के दौरान प्रति मिनट 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार बनाए रखने में मदद मिलती है. साथ ही दुर्घटना पीड़ितों को सुरक्षित तरीके से संभालने, प्राथमिक उपचार देने और मेडिकल टीम पहुंचने तक आवश्यक कदम उठाने के तरीके भी बताए गए.
विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिंहस्थ-2028 में पुलिस की भूमिका सिर्फ कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी. लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी वाले इस महाआयोजन में पुलिसकर्मी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभाएंगे. किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति में घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचकर वे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सकें, इसके लिए उन्हें चरणबद्ध तरीके से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. विभाग का मानना है कि प्रशिक्षित पुलिसकर्मी मेले के दौरान कई लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
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