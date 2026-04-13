जनता का फूटा गुस्सा: ग्रामीणों ने विधायक को घेरा, बीच सड़क पर जमकर निकाली भड़ास, जमकर हुआ हंगामा

Narmadapuram News: नर्मदापुरम जिले के पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मल्काजरा गांव में रविवार को माहौल उस समय गरमा गया, जब ठाकुरदास नागवंशी को ग्रामीणों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा. दरअसल विधायक गांव में गांव चले अभियान के तहत एक सड़क निर्माण कार्य के भूमिपूजन के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. पानी, सड़क और नाली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर लोगों ने विधायक को घेर लिया और सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए.

ग्रामीणों का आरोप था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. विरोध बढ़ता देख विधायक भी नाराज हो गए और कथित तौर पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'आप लोग विरोध ही करते रहो' जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, यह बयान सुनते ही भीड़ और भड़क गई और बहस तेज हो गई.

वीडियो वायरल

स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ ग्रामीणों ने विधायक के साथ आई उनकी पत्नी और समर्थकों की गाड़ी को भी घेर लिया और नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार मतदान कर विधायक को जिताया, लेकिन इसके बावजूद गांव की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके की सियासत में हलचल बढ़ गई है.

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विधायक पक्ष का बयान

विधायक खेमे का दावा है कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं और प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना में जल निकासी व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा. हालांकि, कुछ लोगों के विरोधी मांगों के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई. इस घटना के बाद क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान कितनी शीघ्रता से किया जा सकता है.

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