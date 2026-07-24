2018 में डेब्यू...90 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, जानिए कौन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम का करिश्माई मिडफील्डर?

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Vivek Sagar Prasad Story: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी के पास बसे छोटे से शिवनगर चंदन गांव का एक लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े हॉकी मंच पर भारत की पहचान बनाने जा रहा है. यह कहानी है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के स्टार मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद की है, जिनका चयन एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है. 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट में विवेक एक बार फिर तिरंगे की शान बढ़ाते नजर आएंगे. गांव से निकलकर विश्व कप तक पहुंचने का उनका सफर आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है.
सबसे खास बात यह है कि विवेक का पहला खेल हॉकी नहीं था. बचपन में उन्हें शतरंज, बैडमिंटन और क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद था. स्कूल में जब हॉकी की ट्रेनिंग शुरू हुई तो उन्होंने भी स्टिक उठा ली. शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा. स्कूल के बाद घंटों मैदान में अभ्यास, लगातार मेहनत और कुछ बड़ा करने का सपना उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ाता गया. साल 2013 में एक स्थानीय टूर्नामेंट के दौरान भारतीय हॉकी के दिग्गज अशोक कुमार की नजर उन पर पड़ी. इसके बाद उन्हें भोपाल की एमपी हॉकी अकादमी में प्रशिक्षण का मौका मिला और यहीं से उनके बड़े सफर की शुरुआत हुई.
बड़े-बड़े मंचों पर प्रदर्शन
महज 17 साल की उम्र में विवेक सागर ने भारतीय सीनियर टीम में जगह बनाकर सबको हैरान दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. एशियाई खेल, चैंपियंस ट्रॉफी, युवा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और टोक्यो ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर उन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया. टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद भारत को मिला ऐतिहासिक कांस्य पदक हो या एशियन गेम्स का स्वर्ण, विवेक हर बड़ी सफलता का अहम हिस्सा रहे. उनके शानदार खेल के लिए उन्हें एफआईएच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, एफआईएच यंग प्लेयर ऑफ द ईयर और अर्जुन पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं.
इतिहास फिर दोहराएंगे
15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में वह भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे. चयन के बाद विवेक ने कहा कि भारत ने 1975 में हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था और अब 50 साल बाद टीम उसी उपलब्धि को दोहराने के इरादे से खेलेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि पूरी टीम पूरी मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास के साथ देश के लिए खेलेगी. आज गांव के मैदान से शुरू हुआ उनका सफर विश्व हॉकी के सबसे बड़े मंच तक पहुंच चुका है. करोड़ों भारतीयों की तरह मध्य प्रदेश और नर्मदापुरम के लोगों को भी उम्मीद है कि विवेक अपने शानदार खेल से एक बार फिर देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे.
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