2018 में डेब्यू...90 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, जानिए कौन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम का करिश्माई मिडफील्डर?

सबसे खास बात यह है कि विवेक का पहला खेल हॉकी नहीं था. बचपन में उन्हें शतरंज, बैडमिंटन और क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद था. स्कूल में जब हॉकी की ट्रेनिंग शुरू हुई तो उन्होंने भी स्टिक उठा ली. शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा. स्कूल के बाद घंटों मैदान में अभ्यास, लगातार मेहनत और कुछ बड़ा करने का सपना उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ाता गया. साल 2013 में एक स्थानीय टूर्नामेंट के दौरान भारतीय हॉकी के दिग्गज अशोक कुमार की नजर उन पर पड़ी. इसके बाद उन्हें भोपाल की एमपी हॉकी अकादमी में प्रशिक्षण का मौका मिला और यहीं से उनके बड़े सफर की शुरुआत हुई.



बड़े-बड़े मंचों पर प्रदर्शन

महज 17 साल की उम्र में विवेक सागर ने भारतीय सीनियर टीम में जगह बनाकर सबको हैरान दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. एशियाई खेल, चैंपियंस ट्रॉफी, युवा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और टोक्यो ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर उन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया. टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद भारत को मिला ऐतिहासिक कांस्य पदक हो या एशियन गेम्स का स्वर्ण, विवेक हर बड़ी सफलता का अहम हिस्सा रहे. उनके शानदार खेल के लिए उन्हें एफआईएच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, एफआईएच यंग प्लेयर ऑफ द ईयर और अर्जुन पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं.