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2018 में डेब्यू...90 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, जानिए कौन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम का करिश्माई मिडफील्डर?

Hockey World Cup 2026: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के रहने वाले विवेक सागर प्रसाद का चयन एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है. आइए विवेक सागर की सफलता कहानी के बारे में आपको बताते हैं, कि उन्होंने कब अपने करियर की शुरुआत की थी.

Written ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:34 PM IST
2018 में डेब्यू...90 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले, जानिए कौन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम का करिश्माई मिडफील्डर?
Image Credit: AI Generated Images

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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