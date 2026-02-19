ये दहेज कब रुकेगा: वरमाला हो चुकी थी, 3 लाख नगद और बाइक नहीं मिली तो लौटी बारात

MP News: दहेज आज भी समाज में कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते घर बसने से पहले ही टूट जाते हैं. मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है. जहां दहेज के चलते एक बारात वापस लौट गई. मामला नर्मदापुरम जिले का है, जहां दूल्हा-दुल्हन की वरमाला हो चुकी थी, लेकिन जब दूल्हा पक्ष की 3 लाख रुपए नगद और बाइक की डिमांड पूरी नहीं हुई तो बारात वापस लौट गई. बताया जा रहा है कि दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर दूल्हा और उसका पिता शादी तोड़कर बिना दुल्हन के ही बारात वापस भोपाल ले गया.

दुल्हन के पिता ने लिया था कर्ज

बताया जा रहा है कि भोपाल में रहने वाले लड़के की शादी नर्मदापुरम की लड़की से 30 जनवरी 2026 को तय हुई थी. जिसके बाद फरवरी का मुहूर्त निकला था. मनीष नाम के लड़के ने 2 फरवरी को लड़की वालों को फोन पर शादी में अच्छा इंतजाम करने की बात कही थी, जिस पर लड़की पक्ष की तरफ से कहा गया कि वे अपनी क्षमता के हिसाब से ही शादी कर पाएंगे. इसके बाद भी दूल्हे के पिता देवनारायण डोडिया ने दुल्हन के पिता पर धूमधाम से शादी करने का दवाब बनाया और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह शादी नहीं करेंगे.

दहेज के लिए बारात वापस

शादी तय हो चुकी थी, ऐसे में दुल्हन के पिता ने मजबूरी में अपने ही रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर धर्मशाला बुक की और शादी की तैयारियां शुरू कर दी. दूल्हे के लिए सोने की चेन और अंगूठी का भी इंतजाम किया. सगाई में सोने की अंगूठी और 5100 रुपए नगद दिए. 12 फरवरी के दिन बारात भोपाल से नर्मदापुरम पहुंच गई, जहां स्वागत में चेन दी गई. लेकिन वरमाला के बाद दूल्हे और उसके पिता ने दहेज में 3 लाख रुपए नगद और बाइक की डिमांड शुरू कर दी. दुल्हन के भाई और उसके बाकि परिजनों ने दूल्हा और उसके पिता को समझाने की कोशिश करते रहे, यह भी कहा गया कि इतनी जल्दी पैसा और बाइक का इतंजाम करना संभव नहीं है, लेकिन दूल्हा और उसके पिता नहीं माने और शादी में दी गई सोने की चेन और अंगूठी वापस करते हुए बारात वापस ले गए.

दूल्हा और पिता पर केस दर्ज

घटना के 6 दिन बाद दुल्हन के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है. जहां दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है. बताया जा रहा है कि शादी टूटने की वजह से दुल्हन मानसिक तनाव में है. घटना के बाद एसआई दीपिका लोखंडे का कहना है कि लड़की काफी भावुक है, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

