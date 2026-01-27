'मैं मदद करूंगी, नीचे आ जाओ...' 4 साल के बच्चे के साथ 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी महिला, कई घंटों चला ड्रामा

Madhya Pradesh News: मंगलवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के हाउसिंग बोर्ड इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अपने चार साल के बेटे के साथ करीब 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. यह देखकर लोग हैरान रह गए और मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई. महिला पारिवारिक झगड़े से इतनी परेशान थी कि उसने अपनी और अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल दी. यह हाई-वोल्टेज ड्रामा करीब ढाई घंटे तक चला. प्रशासन की पूरी टीम, देहात कोतवाली और महिला थाने सहित तीनों थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही.

तहसीलदार की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

सूचना मिलने पर तहसीलदार सरिता मालवीय तुरंत मौके पर पहुंचीं और महिला से बात करके स्थिति को संभाला. तहसीलदार ने कहा, "मैं तहसीलदार बोल रही हूं, नीचे उतर जाओ. आपकी जो भी समस्या है, उसे सुना जाएगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी." तहसीलदार के समझाने के बाद महिला अपने बच्चों के साथ ढाई घंटे बाद पानी की टंकी से सुरक्षित नीचे उतर आई और प्रशासन का सहयोग किया.

कई घंटों तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

पुलिस ने मुताबिक मंगलवार को एक महिला अपने चार साल के बच्चे के साथ हाउसिंग बोर्ड इलाके में 60 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. इस आत्मघाती कदम के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की एक टीम, जिसमें शहर, ग्रामीण और महिला पुलिस स्टेशनों के पुलिसकर्मी शामिल थे. करीब ढाई घंटे तक चले तनावपूर्ण ड्रामे के बाद तहसीलदार सरिता मालवीय की भावनात्मक बातचीत काम आई. तहसीलदार के भरोसे के बाद महिला और उसका बच्चा सुरक्षित नीचे उतर गए, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

शाजापुर में एक युवक और युवती

उधर, शाजापुर में स्टेडियम ग्राउंड पर कुछ लोगों ने एक युवक और युवती की पिटाई कर दी. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक और युवती को बुरी तरह पीटा जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बचाया. पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है. युवक और युवती पर हमले की वजह अभी तक पता नहीं चली है.

