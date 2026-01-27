Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3087930
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhहोशंगाबाद

'मैं मदद करूंगी, नीचे आ जाओ...' 4 साल के बच्चे के साथ 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी महिला, कई घंटों चला ड्रामा

Narmadapuram News: मंगलवार को नर्मदापुरम के हाउसिंग बोर्ड इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला अपने चार साल के बच्चे के साथ करीब 60 फीट ऊंचे पानी के टैंक पर चढ़ गई. यह हाई-वोल्टेज ड्रामा करीब ढाई घंटे तक चला.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं मदद करूंगी, नीचे आ जाओ...' 4 साल के बच्चे के साथ 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी महिला, कई घंटों चला ड्रामा

Madhya Pradesh News: मंगलवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के हाउसिंग बोर्ड इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अपने चार साल के बेटे के साथ करीब 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. यह देखकर लोग हैरान रह गए और मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई. महिला पारिवारिक झगड़े से इतनी परेशान थी कि उसने अपनी और अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल दी. यह हाई-वोल्टेज ड्रामा करीब ढाई घंटे तक चला. प्रशासन की पूरी टीम, देहात कोतवाली और महिला थाने सहित तीनों थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही.

तहसीलदार की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
सूचना मिलने पर तहसीलदार सरिता मालवीय तुरंत मौके पर पहुंचीं और महिला से बात करके स्थिति को संभाला. तहसीलदार ने कहा, "मैं तहसीलदार बोल रही हूं, नीचे उतर जाओ. आपकी जो भी समस्या है, उसे सुना जाएगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी." तहसीलदार के समझाने के बाद महिला अपने बच्चों के साथ ढाई घंटे बाद पानी की टंकी से सुरक्षित नीचे उतर आई और प्रशासन का सहयोग किया.

कई घंटों तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा
पुलिस ने मुताबिक मंगलवार को एक महिला अपने चार साल के बच्चे के साथ हाउसिंग बोर्ड इलाके में 60 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. इस आत्मघाती कदम के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की एक टीम, जिसमें शहर, ग्रामीण और महिला पुलिस स्टेशनों के पुलिसकर्मी शामिल थे. करीब ढाई घंटे तक चले तनावपूर्ण ड्रामे के बाद तहसीलदार सरिता मालवीय की भावनात्मक बातचीत काम आई. तहसीलदार के भरोसे के बाद महिला और उसका बच्चा सुरक्षित नीचे उतर गए, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जेल से 'साधु' बनकर निकला हत्या का आरोपी, 15 साल से था बंद, पछतावे ने बदल दी जिंदगी

 

शाजापुर में एक युवक और युवती
उधर, शाजापुर में स्टेडियम ग्राउंड पर कुछ लोगों ने एक युवक और युवती की पिटाई कर दी. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक और युवती को बुरी तरह पीटा जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बचाया. पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है. युवक और युवती पर हमले की वजह अभी तक पता नहीं चली है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नर्मदापुरम" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Narmadapuram newsmp news

Trending news

Vishnu Deo Sai
संविधान, लोकतंत्र, सुशासन के रास्ते विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार का संकल्प: CM
Mohan Yadav
राज्यपाल मंगुभाई पटेल और CM मोहन यादव ने किया गणतंत्र का उत्सव का शुभारंभ
mp news
जेल से 'साधु' बनकर निकला हत्या का आरोपी, 15 साल से था बंद, पछतावे ने बदल दी जिंदगी
bhopal news
भोपाल AIIMS में सुरक्षा में बड़ी चूक! लिफ्ट में दिनदहाड़े महिला से लूट, CCTV में कैद
anuppur news
अनूपपुर बनेगा पावर हब, 4000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी, मिलेगा रोजगार
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ आज, पढ़ें 27 जनवरी की खबरें
bhopal news
MP में बैंक रहेंगे बंद! 5 डे वर्किंग की मांग पर हड़ताल, 40,000 कर्मचारी काम पर नहीं
Maihar News in Hindi
ना थाली ना पत्तल...सरकारी स्कूल में कागजों में परोसा गया मिड-डे मील, तस्वीर वायरल
Bilaspur News
रिंग के बाहर रेलवे बॉक्सिंग कोच ने दिखाए खूनी तेवर, अपने ही भाई पर किया जानलेवा हमला
shahdol news
जिम में दे दनादन, गाने की आवाज कम करने की बात पर विवाद, डंबल से किया लहूलुहान