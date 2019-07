कभी एक बोरिंग के भरोसे था पूरा गांव, वह भी सूखा तो चंदा इकट्ठा करके बना डाला स्टॉप डैम

इंदौरः मध्य प्रदेश के इंदौर से सटे कनाड़िया गांव के ग्रामीणों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. दरअसल, यह गांव पानी के लिए तरस रहा था पूरे गांव के लोगों ने मेहनत कर नदी को इतना गहरा कर दिया कि अब पूरे साल इस गांव में पानी की कमी नहीं होगी. खास बात यह है कि इन ग्रामीणों ने सरकार से कुछ मदद नहीं ली है. वहीं निगम ने मदद के नाम पर सिर्फ एक पोकलेन और एक जेसीबी मशीन दी थी.

बता दें कनाड़िया गांव इंदौर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन इसके बाद भी गांव में पानी की भारी समस्या थी. एक समय था जब यहां के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे थे और पूरे गांव का जलस्तर काफी गिर गया था, यहां गांव के नलकूप और हेण्डपम्प बंद पड़ गए थे. पानी की इतनी विकराल समस्या को देखते हुए यहां के ग्रामीणों ने ही बीड़ा उठाया और बिना सरकार की मदद लिए नदी के गहरीकरण में लग गए.

MP: Residents of Kanadiya Village in Indore have revived a river and built a small dam with the help of an engineer to combat the water crisis in the area. Say, "All villagers contributed money. The people came up with the idea first and then took the help of an engineer" (04.07) pic.twitter.com/4TESN9MxED

— ANI (@ANI) July 5, 2019