कोहरे ने रोकी हवाई रफ्तार, इंदौर में मंगलवार को 10 उड़ानें लेट, इन शहरों पर असर

Indore Airport: मध्य प्रदेश में फिलहाल कोहरे ने लोगों की रफ्तार रोक दी है. हवाई यात्रा पर भी कोहरे का असर साफ दिख रहा है. इंदरौ में मंगलवार को फिर से 10 फ्लाइट लेट हुई हैं. लगातार चार दिनों से इंदौर में फ्लाइटें लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ रही हैं. घने कोहरे की वजह से 6 जनवरी को भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही बिल्कुल थमी नजर आई. क्योंकि मंगलवार को कोहरे की वजह से एयरपोर्ट क्षेत्र में दृश्यता कम दिख रही थी. ऐसे में उड़ानें प्रभावित हुई, जहां 10 ज्यादा फ्लाइट देरी से संचालित हुई हैं.

मौसम खराब

एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से यात्रियों को इस बात की जानकारी दी गई थी. जिसमें बताया गया कि सुबह के वक्त स्लॉट में उड़ानों की समयबद्धता पूरी तरह मौसम पर डिपेंट करती है, मौसम साफ नहीं होने की वजह से फ्लाइटों को लेट किया जा रहा है. क्योंकि मंगलवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था, ऐसे में कम दृश्यता के चलते पायलटों को पूरी सर्तकता बरतनी पड़ रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी टेकऑफ और लैंडिंग होती है, ऐसे में पायलट ने सर्तकता बरतते हुए और मौसम को ध्यान में रखते हुए ही इस पर काम किया है.

सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में हुई है. इस दौरान जितनी भी फ्लाइट्स आती हैं, वह सबसे ज्यादा प्रभावित रही हैं. लगातार चार दिनों से इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइ्टस लेट हो रही हैं. ऐसे में यात्री परेशान नजर आ रहे हैं. यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही घंटों इंतजार करना पड़ा. हालांकि मौसम में सुधार के साथ ही फ्लाइट्स संचालन पर फोकस किया जा रहा है.

इन शहरों पर असर

बता दें कि दिल्ली, मुंबई, नागपुर, जयपुर, जबलपुर, अहमदाबाद और बैंगलुरु से आने वाली फ्लाइट्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं. यहां यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहां फ्लाइट्स लगातार लेट हो रही थी. इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि खराब मौसम की वजह से यह दिक्कत हो रही है. फिलहाल इंदौर में मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का असर ऐसा ही रहने की संभावना जताई है. जिससे आगे भी ऐसी समस्या और दिख सकती है.

