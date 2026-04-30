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नए कपड़ों के लिए पिता नहीं दे पाए थे पूरे पैसे, 11वीं की छात्रा ने जन्मदिन पर ही लगाई फांसी

mp news: इंदौर में एक 16 साल की बच्ची ने अपने जन्मदिन पर खुद को मौत के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि बच्ची ने अपने पिता से नए कपड़ों के लिए कुछ पैसों की मांग की थी. कम पैसे मिलने की वजह से उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Mayuri Payal|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:42 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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indore news: इंदौर के छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में एक 16 साल नाबालिग छात्रा ने अपने जन्मदिन से महज कुछ घंटे पहले मौत को गले लगा लिया. छात्रा अपने जन्मदिन पर नए कपड़े खरीदने के लिए पिता से 5 हजार रुपये की मांग कर रही थी, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते पिता द्वारा कम पैसे दिए जाने से वह नाराज थी और खुद को मौत के घाट उतार दिया. 

पैसे नहीं मिलने पर हुई नाराज
पुलिस के अनुसार, वंशिका पिता मिश्रीलाल बरोले (16)कक्षा 11वीं की छात्रा थी, उसका गुरुवार को जन्मदिन था. अपने इस खास दिन के लिए वह नए कपड़े खरीदना चाहती थी, जिसके लिए उसने बुधवार को अपने पिता से 5 हजार रुपये मांगे थे. वंशिका के पिता पेशे से ऑटो मैकेनिक हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है. उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए वंशिका को 3 हजार रुपये दिए और कहा कि फिलहाल उनके पास इतने ही पैसे हैं. पिता की इस बात से वंशिका काफी नाराज हो गई थी.

घर में कोई नहीं था
बुधवार को परिवार में एक शादी का कार्यक्रम था. वंशिका की मां, बहनें और परिवार के अन्य सदस्य उस शादी में शामिल होने गए थे, लेकिन नाराजगी के चलते वंशिका ने जाने से साफ इनकार कर दिया और घर पर ही रुक गई. जब रात में परिवार के सदस्य शादी से वापस लौटे, तो घर के भीतर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. 

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फांसी लगाकर दी जान
वंशिका घर में फंदे पर लटकी हुई मिली. ​परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. घर में जिस दिन बेटी का जन्मदिन मनाया जाना था, वहां उसकी मौत की खबर से मातम पसर गया है. परिजनों ने रोते हुए पुलिस को बताया कि वह अपने जन्मदिन को लेकर उत्साहित थी और कपड़े खरीदने की जिद कर रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह इतना आत्मघाती कदम उठा लेगी. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रहा है.

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