इंदौर में इंडिगो की 13 फ्लाइटें मंगलवार को कैंसिल, 7 दिन में 155 उड़ानें रद्द, कब सामान्य होंगे हालात

Indore News: इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलवार को भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि मंगलवार को भी इंडिगो की उड़ानों के कैंसिल होने का काम जारी है. आज इंदौर एयरपोर्ट से जाने वाली 13 फ्लाइटें कैंसिल हो गई है, हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले यह संख्या थोड़ी कम है. क्योंकि सोमवार और रविवार को मिलाकर कुल 42 फ्लाइट कैंसिल हुई थी, पिछले 7 दिनों में 155 उड़ानें रद्द हो चुकी है, ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानियां यात्रियों को उठानी पड़ रही हैं. जबकि अभी भी हालत सामान्य नहीं हो रहे हैं.
मुंबई-दिल्ली रूट सबसे ज्यादा प्रभावित
एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक आज जिन रूटों पर उड़ानों का संचालन बाधित है, उनमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं, वहीं पुणे, जयपुर और अन्य शहरों के लिए उड़ानें जो पिछले तीन दिनों से रद्द हो रही थीं, आज सामान्य रूप से संचालित की जा रही हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरलाइंस के संपर्क नंबर और हेल्पलाइन उपलब्ध कराई है, अधिकारियों का कहना है कि स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है, जबकि ट्रैवल एजेंटों के अनुसार यात्रियों की परेशानियां अब भी बनी हुई हैं. जिससे उन्हें आने जाने में परेशानियां हो रही हैं.
7 दिन में 155 उड़ानें रद्द
इंदौर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली लगभग 70 प्रतिशत उड़ानें इंडिगो की हैं, क्रू की कमी के कारण इंडिगो का संचालन सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसका असर सीधे इंदौर रूट पर दिखाई दिया. बाकी 30 प्रतिशथ उड़ानें एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर और स्टार एयर संचालित करती हैं. एयरलाइन अधिकारियों का कहना है कि नियमित उड़ानों का संचालन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है और अगले सप्ताह तक सभी उड़ानें सामान्य होने की संभावना है.
