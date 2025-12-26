इंदौर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा आसान, शहर में चलेगी 150 नई बसें, नहीं होगा प्रदूषण

Indore News: इंदौर शहर में जल्द ही 150 ई-बसों की सुविआ मिलने वाली है, जिससे शहर में दो बड़े फायदे होंगे. एक तरफ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा, दूसरी तरफ शहर के लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी. खास बात यह है कि यह बसें पीएम ई-बस योजना के तहत चलाया जाएगा. अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की बैठक 3 जनवरी 2026 को होने वाली है, जिसमें बंद पड़ी बसों को भी फिर से सड़कों पर उतारने की तैयारी की जा रही है. इंदौर में नए बसों के संचालन से सबसे ज्यादा फायदा रोज सफर करने वाले यात्रियों को होगा.

इंदौर में जल्द तय होंगे रूट

इंदौर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के जरिए 150 नई बसें चलेगी. इलेक्ट्रिक बसें चलने से शहर में प्रदूषण भी कम होगा, जिनके लिए चार्जिंग स्टेशन तेजी से बनाए जा रहे हैं, ताकि बसों के संचालन में किसी तरह की दिक्कत न हो. वहीं बसों को इंदौर के अलग-अलग रूटों पर चलाया जाएगा, जिसके लिए भी प्लान बनाया जा रहा है. बस को उन रूटों पर ज्यादा चलाया जाएगा, जहां लंबे समय से सिटी बसे बंद थी, क्योंकि उन रूटों पर यात्रियों की मांग लंबे समय से देखी जा रही है. वहीं उन इलाकों को भी कवर किया जाएगा, जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः AI की वजह से गई नौकरी, फिर खर्चे के लिए बन गए 'बंटी-बबली', 18 साल में बड़ा कांड

इंदौर में नई बसों की मांग

इंदौर में नई सिटी बसों की मांग लंबे समय से चल रहे हैं. क्योंकि कुछ महीने पहले एक निजी बस संचालक ने अपनी 150 बसों को बंद कर दिया था, जिसके बाद इंदौर शहर में कई रूटों पर दिक्कत शुरू हो गई है. ऐसे में लंबे समय से इंदौर में शहर बस सेवा की व्यवस्था पटरी से उतरी नजर आ रही है, ऐसे में नई सिटी बसों को जल्द से जल्द संचालित करवाने की मांग शहर के प्रशासन से हो चुकी है. अब इस पर काम भी शुरू हो गया है. 2026 की शुरुआत में इंदौर में 150 नई सिटी बसें शुरू होने से आम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.

इंदौर में कभी 450 सिटी बसों का संचालन होता था, लेकिन अब लगभग 275 बसें ही चल रही हैं. यानि 125 के आसपास बसें बंद हो गई है. वहीं बीआरटीएस कॉरिडोर को भी हटाने का काम किया जा रहा है, जिस पर कभी 60 बसें चलती थी, जो अब 28 बसें ही रह गई हैं. ऐसे में बसों के संचालन से सबसे ज्यादा ट्रैफिक पर दवाब पड़ा है, जिसे सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है.

प्रदूषण कम होगा

खास बात यह भी है कि 150 सिटी बसें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसें होगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा. 150 इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है. इसके लिए विजयनगर और रिंग रोड में डिपो बनाई जा रही हैं. पहले चरण में जितनी बसें चलाई जानी हैं उसके लिए तेजी से चार्जिंग स्टेशन तैयार हो रहे हैं. ताकि यात्रियों को राहत मिल सके.

ये भी पढ़ेंः CG की इस जगह को मिलेगा विश्व धरोहर का दर्जा ? फरवरी में फैसला, WII बना रहा रिपोर्ट ?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!