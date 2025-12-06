Advertisement
एयरपोर्ट पर यात्रियों का बवाल! MP में इंडिगो की 2 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट रद्द, दूसरी एयरलाइन्स ने बढ़ाया तीन-चार गुना किराया

Indigo Airline Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भोपाल से 18 और जबलपुर से 10 उड़ानें रद्द की गई. इंदौर में  इस सबसे अधिक असर देखने को मिला. जिसके बाद प्रदेश के एयरपोर्ट पर अफरातफरी का मौहल बना हुआ है. कई दिनों तक यह सकंट बने रहने की आशंका जताई जा रही है.

 

Dec 06, 2025
Indigo Flights Cancelled In Madhya Pradesh: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. देशभर में पिछले 4 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है. जिसका असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ है. भोपाल से इंडिगो एयरलाइन की 18 उड़ानें रद्द की गई, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य कर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करने पड़ रहा है. जबलपुर में भी कुछ ऐसे की हालात हैं. शहर से आने-जाने वाली करीब 10 उड़ानों को अचानक रद्द कर दिया गया. केलव इंदौर के लिए उड़ानें जारी रही.  

भोपाल में इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. शुक्रवार को भोपाल से 18 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्री दो दिन से अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं. एयरलाइन की ओर से बताया गया है कि यह समस्या क्रू मेंबर्स की कमी के कारण उत्पन्न हुई है.

इंदौर में एयरपोर्ट पर यात्री परेशान

इंदौर में सबसे अधिक प्रभावित हुआ. इंडिगो की रद्द उड़ानों के कारण कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना कर पड़ा. दूसरी एयरलाइन्स ने इस दौरान टिकटों के किराए को तीन से चार गुना बढ़ा दिया, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई.

एयरपोर्ट पर बिगड़े हालात

उड़ानें रद्द होने से प्रदेश के एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं. यात्री कई-कई घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं. बच्चे, बुजुर्ग और अन्य यात्री परेशान हैं. इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा भी किया. 

एयरलाइन का बयान

इंडिगो ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने और उन्हें सुविधा देने का दावा किया है, लेकिन प्रभावित यात्रियों का कहना है कि सूचना व्यवस्था में सुधार की जरूरत है.

जबलपुर में 10 उड़ानें रद्द

वहीं, जबलपुर में भी इंडिगो एयरलाइन की 10 उड़ानों को अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई. केवल इंदौर के लिए उड़ानें ही चलीं, जबकि लगभग 900 से 1000 यात्रियों ने पहले ही टिकट बुक कर रखा था.

एयरलाइन कंपनी पर मनमानी का आरोप 

कई यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मैसेज के जरिए दी गई, लेकिन कई लोगों तक यह जानकारी नहीं पहुंची. इसके कारण डुमना एयरपोर्ट पर यात्रियों में गुस्सा का फुट पड़ा. अचानक फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों ने इसे एयरलाइन मनमानी बताते हुए अपनी नाराजगी जताई.

