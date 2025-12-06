एयरपोर्ट पर यात्रियों का बवाल! MP में इंडिगो की 2 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट रद्द, दूसरी एयरलाइन्स ने बढ़ाया तीन-चार गुना किराया

Indigo Flights Cancelled In Madhya Pradesh: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. देशभर में पिछले 4 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है. जिसका असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ है. भोपाल से इंडिगो एयरलाइन की 18 उड़ानें रद्द की गई, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य कर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करने पड़ रहा है. जबलपुर में भी कुछ ऐसे की हालात हैं. शहर से आने-जाने वाली करीब 10 उड़ानों को अचानक रद्द कर दिया गया. केलव इंदौर के लिए उड़ानें जारी रही.

भोपाल में इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. शुक्रवार को भोपाल से 18 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्री दो दिन से अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं. एयरलाइन की ओर से बताया गया है कि यह समस्या क्रू मेंबर्स की कमी के कारण उत्पन्न हुई है.

इंदौर में एयरपोर्ट पर यात्री परेशान

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर में सबसे अधिक प्रभावित हुआ. इंडिगो की रद्द उड़ानों के कारण कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना कर पड़ा. दूसरी एयरलाइन्स ने इस दौरान टिकटों के किराए को तीन से चार गुना बढ़ा दिया, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई.

एयरपोर्ट पर बिगड़े हालात

उड़ानें रद्द होने से प्रदेश के एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं. यात्री कई-कई घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं. बच्चे, बुजुर्ग और अन्य यात्री परेशान हैं. इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा भी किया.

एयरलाइन का बयान

इंडिगो ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने और उन्हें सुविधा देने का दावा किया है, लेकिन प्रभावित यात्रियों का कहना है कि सूचना व्यवस्था में सुधार की जरूरत है.

जबलपुर में 10 उड़ानें रद्द

वहीं, जबलपुर में भी इंडिगो एयरलाइन की 10 उड़ानों को अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई. केवल इंदौर के लिए उड़ानें ही चलीं, जबकि लगभग 900 से 1000 यात्रियों ने पहले ही टिकट बुक कर रखा था.

एयरलाइन कंपनी पर मनमानी का आरोप

कई यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मैसेज के जरिए दी गई, लेकिन कई लोगों तक यह जानकारी नहीं पहुंची. इसके कारण डुमना एयरपोर्ट पर यात्रियों में गुस्सा का फुट पड़ा. अचानक फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों ने इसे एयरलाइन मनमानी बताते हुए अपनी नाराजगी जताई.

ये भी पढ़ें : MP में सर्दी का सितम...अब और तेजी से बढ़ेगी ठंडी, दिन में भी पड़ेगा पाला! जानें लेटेस्ट अपडेट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!