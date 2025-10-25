Advertisement
इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़, किया गलत ढंग से टच; अब पुलिस गिरफ्त में 'अकील'

MP News: ऑस्ट्रेलियन टीम की दो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आरोपी ने न सिर्फ खिलाड़ियों के साथ बदतमीज़ी की, बल्कि एक महिला खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ भी.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:02 PM IST
2 Australian women cricketers molested by man in indore: इंदौर में इस वक्त आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा है, जिसके लिए विदेश से तमाम महिला क्रिकेटर्स इंदौर पहुँची हैं. इसी बीच जानी-मानी ऑस्ट्रेलियन टीम की दो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आरोपी का नाम अकील है, जिसने न सिर्फ खिलाड़ियों के साथ बदतमीज़ी की बल्कि एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ और मौके से फरार निकला. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़
घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड की बताई जा रही है. जहाँ एक शख्स सफेद शर्ट और काली टोपी पहने बाइक पर सवार था. उसने पहले दोनों महिला खिलाड़ियों का पीछा किया. दोनों खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे (द नेबरहुड) की तरफ जा रही थीं. मौका पाते ही आरोपी ने खिलाड़ियों के साथ गलत हरकत की और मौके से भाग निकला. इतने में ही एक व्यक्ति ने आरोपी के बाइक नंबर को नोट किया.

घबराई दोनों महिला खिलाड़ी
इस घटना के बाद से दोनों खिलाड़ी घबरा गईं, जिसके बाद उन्होंने टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को एसओएस किया. इमरजेंसी सूचना मिलते ही सिमंस ने कार रवाना कर खिलाड़ियों को होटल सुरक्षित पहुँचाया. इस घटना के बाद से एमआईजी पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी. घटनास्थल के सीसीटीवी की जाँच किए गए. तलाश के बाद आरोपी अकील (30) पुलिस गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है.

पहले भी आपराधिक मामले दर्ज
पूछताछ में पता चला कि अकील पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह खजराना में आज़ाद नगर में रहता है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने भी पूरे मामले की जानकारी क्रिकेट बोर्ड और जिला प्रशासन को दी है.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान
वहीं, इस मामले ने देशभर में सुर्खियाँ बनाई हैं. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया है. उन्होंने कहा कि "यह मामला देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है. यह सिर्फ किसी महिला खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, बल्कि यह भारत की छवि पर धब्बा है. ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश की प्रतिष्ठा से खेलने की कोशिश न करे." उन्होंने आगे कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की धरती पर विदेशी मेहमान खेल खेलने आते हैं, तो उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है इसीलिए एमपी पुलिस निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जाँच करे. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, इंदौर

