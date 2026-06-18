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मध्य प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में देश का शीर्ष राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई गई है. इंदौर में ₹557 करोड़ की भारी-भरकम लागत से भव्य 22 मंजिला आईटी पार्क-3 बन रहा है. इस अत्याधुनिक ग्रीन बिल्डिंग और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति देखकर गदगद हुए मुख्यमंत्री ने संकल्प दोहराया कि इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश को देश के सबसे एडवांस आईटी और सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन इस बड़े बदलाव का मुख्य ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है, जो आने वाले समय में राज्य की आर्थिक तकदीर को पूरी तरह बदल देगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 जून को इंदौर में निर्माणाधीन आईटी पार्क-3 का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाने का है. उज्जैन-इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन (UIMR) इस परिवर्तन का ग्रोथ इंजन बनेगा. आईटी पार्क-3, आईटी पार्क-4 आईटी पार्क उज्जैन, इंदौर-पीथमपुर इकोनामिक कॉरिडोर और निजी क्षेत्र की परियोजनाएं मिलकर एक ऐसा आधुनिक इकोसिस्टम तैयार करेंगी, जो मध्यप्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.
इंदौर में हो रहे विकास पर क्या बोले सीएम मोहन यादव?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर को हम मध्य प्रदेश के आईटी और सेवा क्षेत्र की विकास राजधानी के रूप में विकसित कर रहे हैं . आने वाले वर्षों में यहां विकसित होने वाला आईटी पार्कों का समग्र इकोसिस्टम प्रदेश को नई आर्थिक गति प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि विकसित किए जा रहे आईटी पार्क प्रदेश को आईटी, ग्लोबल केपीबिलिटी सेंटर (GCC) और सेवा क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इन परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक सुदृढ़ और भविष्य उन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है.
मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ आईटी पार्क
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि निर्माणाधीन आईटी पार्क 557 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है. विश्वस्तरीय यह 22 मंजिला भवन 11.25 लाख वर्गफीट के कुल निर्मित क्षेत्रफल के साथ मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ आईटी पार्क बनने जा रहा है.