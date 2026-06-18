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22 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग, 557 करोड़ की लागत... इंदौर में बन रहा मध्य भारत का सबसे शानदार IT पार्क, CM मोहन बोले- MP को बनाएंगे देश का एडवांस सर्विस सेंटर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 जून को इंदौर में निर्माणाधीन आईटी पार्क-3 का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाने का है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 18, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:40 PM IST
22 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग, 557 करोड़ की लागत... इंदौर में बन रहा मध्य भारत का सबसे शानदार IT पार्क, CM मोहन बोले- MP को बनाएंगे देश का एडवांस सर्विस सेंटर

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22 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग, 557 करोड़ की लागत... इंदौर में बन रहा सबसे शानदार IT पार्क
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