मध्य प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में देश का शीर्ष राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई गई है. इंदौर में ₹557 करोड़ की भारी-भरकम लागत से भव्य 22 मंजिला आईटी पार्क-3 बन रहा है. इस अत्याधुनिक ग्रीन बिल्डिंग और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति देखकर गदगद हुए मुख्यमंत्री ने संकल्प दोहराया कि इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश को देश के सबसे एडवांस आईटी और सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन इस बड़े बदलाव का मुख्य ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है, जो आने वाले समय में राज्य की आर्थिक तकदीर को पूरी तरह बदल देगा.