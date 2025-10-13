Advertisement
दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, गुजरात से इंदौर आया 2754 किलो मिलावटी मावा जब्त; बड़े दुकानों में होनी था सप्लाई

MP News: खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने इंदैर प्रेम नगर स्थित अहूजा मिल्क पाइंट पर छापा मारा. यहां करीब 2754 किलो मिलावटी  मावा जब्त किया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:30 PM IST
Adulterated Mawa Seized in indore: त्योहार आते ही मिठाइयों और तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट शुरू हो जाती है. अगर आप भी त्योहारों पर पनीर, मेवा और मिठाई खाने का शौक रखते हैं, तो सावधान हो जाएं. दरअसल, इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. करीब 2754 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है. इस मावे को इंदौर के विभिन्न मिष्ठान भंडारों में सप्लाई किए जाने का प्लान था.

हजारों किलो मावा जब्त
अगर आप भी मावा-भरी मिठाई खाने का शौक रखते हैं, तो सावधान हो जाएं क्योंकि बड़े-बड़े मिष्ठान भंडारों में भी मिलावटी मावे की सप्लाई की जा रही है. इंदौर के प्रेम नगर स्थित एक घर से भारी मात्रा में मावा जब्त किया गया है. जानकारी मिली है कि इस मावे को गुजरात के अहमदाबाद और बड़ौदा से लाया गया, जिसे बाद में इंदौर के प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों में सप्लाई किया जाना था.

सैंपल के लिए भेजा गया मावा
यह कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई है. निर्देश मिलने के बाद टीम ने प्रेम नगर में स्थित अहूजा मिल्क पॉइंट पर छापा मारा. छापेमारी के बाद 2754 किलो मावा जब्त किया गया. इस मावे के मिलावटी और नकली होने के पूरे संकेत हैं. फिलहाल मावे के सैंपल लेकर आगे की जाँच के लिए भेजा गया है.

मुरैना में भी छापेमारी
इंदौर के अलावा मुरैना में भी मिलावटखोरों पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने शिकंजा कसा है. मांगरोल गांव में छापामारी कर एक अवैध दुग्ध डेयरी से 1 क्विंटल मिलावटी मावा, मिल्क केक, 1.75 क्विंटल मिलावटी दूध, 10 किलो पाम ऑयल सहित 2 किलो वनस्पति जब्त किया गया है. खाद्य पदार्थों का सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है, वहीं डेयरी को सील कर दिया गया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

