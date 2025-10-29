Advertisement
इंदौर में मिलावट कारोबार का भंडाफोड़, 3400 लीटर नकली घी बरामद, केमिकल और एसेंस से बनती थी असली खुशबू

Indore News-इंदौर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई है. इस फैक्ट्री से 3400 लीटर नकली घी बरामद किया है, यहां से नकली घी बनाने की मशीनें भी बरामद की हैं. फैक्ट्री में घी बनाकर उसे बाजार में असली घी के नाम से सप्लाय किया जा रहा था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:48 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश में इंदौर के पालदा में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ाई है. प्रशासन यहां से 3400 लीटर नकली घी बरामद किया है. बुधवार शाम को खाद्य विभाग ने यहां छापा मारा था, फैक्ट्री में प्रशासन ने यहां से नकली घी बनाने की मशीनें भी बरामद की है. केमिकल को घी में मिक्स करती है. जानकारी के अनुसार, यहां असली और नकली घी में एजेंस डालकर बड़ी मात्रा में घी बनाया जा रहा था. इस नकली घी को असली घी के नाम से बाजार में सप्लाय किया जा रहा था. 

शिकायत पर की कार्रवाई
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि हमें इस संबंध में शिकायत मिली थी. इसके बाद बुधवार को छापामार कार्रवाई की है. इसके यहां से सेंपल लेकर जांच की गई थी. प्रारंभिक जांच में मिलावटी घी पाया गया था. इसके बाद मौके पर पहुंचकर 3400 लीटर मिलावटी घी बरामद किया गया. नकली घी पकड़ाए जाने के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया है. 

घी की कराई जाएगी जांच 
घी की और भी जांच की जाएगी. इसमें कोई हानिकारक तत्व पाए जाते हैं तो उनकी भी जांच की जाएगी. फैक्ट्री के संचालक पर केस दर्ज किया जाएगा. संचालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. हमारी टीम दिवाली से पहले से भी मिलावटी खाद्य पदार्थों को पकड़ रही है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया इसकी जांच भी कर रहे हैं कि यहां से कहां-कहां घी सप्लाय किया जा रहा था. इसकी पूरी लिंक का पता लगाया जाएगा. 

फैक्ट्री संचालक ने कार्रवाई को बताया गलत
इस मामले को लेकर फैक्ट्री संचालक नरेंद्र कुमार ने बताया कि मेरा देसी घी का काम है. मैं देसी घी री-पैकर और ट्रेडिंग दोनों करता हूं. मैं मार्केट से बटर लेता हूं, बाजार से लूज घी लेता हूं. इसके बाद अपने ब्रांड में पैक करके बेचता हूं. मैं पॉम ऑइल नहीं डालता हूं. मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है, मैं सात साल ये काम कर रहा हूं.इसका एगमार्क-ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है. किसी ने मेरी शिकायत कर दी थी कि इनके यहां गलत काम होता है.

