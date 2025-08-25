इंदौर में महिला की झोपड़ी से निकला 48 लाख कैश, 1 करोड़ की ब्राउनशुगर, खुला बड़ा राज
इंदौर में महिला की झोपड़ी से निकला 48 लाख कैश, 1 करोड़ की ब्राउनशुगर, खुला बड़ा राज

Indore News: इंदौर में महिला तस्कर की झोपड़ी से क्राइम ब्रांच लाखों रुपए की नगदी और 1 करोड़ की ब्राउनशुगर जब्त की है, महिला तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस मामले में एक्शन देखा जा रहा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 03:59 PM IST
इंदौर में ब्राउनशुगर जब्त
इंदौर में ब्राउनशुगर जब्त

Drugs Seized in Indore: इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, यहां रविवार शाम को एक तस्कर हिस्ट्रीशीटर महिला के घर से लाखों रुपए की नगदी और एक करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त किया है. बताया जा रहा है कि जब महिला को गिरफ्तार किया जा रहा था तब उसने पुलिस के साथ झड़प भी की थी. लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. क्राइम ब्रांच पुलिस ने लंबे समय से महिला पर नजर जमा रखी थी, ऐसे में सटीक जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया है. 

इंदौर में हुआ एक्शन 

क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ी महिला का नाम सीमा नाथ बताया जा रहा है. जो शहर के द्वारकापुरी इलाके की रहने वाली है, सीमा नाथ पर पहले से कई मामले दर्ज थे और वह पुलिस की नजर में थी, इसके बाद पुलिस ने सीमा नाथ की तलाश तेज कर दी. सूचना मिली कि सीमा नाथ अपने नाथ मोहल्ला स्थित झोपड़ी में छुपी हुई है, पुलिस ने तीन अलग-अलग टीम बनाकर महिला पुलिस बल के साथ आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी, घर की तलाशी लेने पर पुलिस हैरान रह गई जब झोपड़ी से लगभग 516 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है. वहीं  48 लाख 50 हजार रुपए केश भी मिले हैं, जिन्हें गिनने के लिए पुलिस को मशीन बुलानी पड़ी. 

ये भी पढ़ेंः MP में नहीं चलेगा राशन पर शासन! IT की रडार पर लखपति, खरगोन में दिल्ली से आया नोटिस

सालों से कर रही थी तस्करी 

पुलिस की पूछताछ में सीमा नाथ ने कबूल किया कि वह कई वर्षों से अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त में लिप्त है, उसने बताया कि वह और रवि कला मिलकर ब्राउन शुगर की सप्लाई और बिक्री का काम करते थे. पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि सीमा नाथ ने ड्रग्स के कारोबार के लिए कई सालों से अपना यह धंधा चलाया है और कई बार पुलिस की पकड़ से बच निकली. यह गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि इससे न केवल एक बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर भी बड़ी चोट लगी है. पुलिस ने कहा है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपीयों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी. 

वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि झोपड़ी जैसी मामूली जगह से करोड़ों की ड्रग्स और नकदी बरामद होना कई सवाल खड़े करता है, इससे यह साफ हो जाता है कि कैसे ड्रग तस्कर छोटे-छोटे ठिकानों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार करते हैं.

ये भी पढ़ेंः 67 साल का बॉयफ्रेंड, 30 की गर्लफ्रेंड... उम्र से दोगुना था प्यार, पर अंजाम बना मौत

;