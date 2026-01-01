मेरा बच्चा तो चला गया, अब और कितने..? इंदौर में दूषित पानी ने ली मासूम की जान, 10 साल की मिन्नतों के बाद मिला था बेटा

MP News: इंदौर में दूषित पानी की वजह से अबतक 12 लोगों की जान चली गई है. जान गवाने वालों में 6 महीने का बच्चा भी शामिल है जिसकी मां का अब रो-रोकर बुरा हाल है. मां ने बताया कि उन्हें ये बच्चा 10 साल बाद हुआ था.
Indore Contaminated Water News: भारत के सबसे साफ और स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर में दूषित पानी का खतरा खतरे की घंटी बजा रहा है. जानकारी के मुताबिक दूषित पानी के सेवन से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है वहीं 149 लोग प्रभावित हैं. इसी बीच एक मां ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया है. 10 साल की मिन्नतों के बाद उन्हें बेटा हुआ लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दूषित पानी ने 6 महीने के इस नन्हे बच्चे की भी जान ले ली.
मां ने खोया अपना बच्चा
कितने बच्चे इस गंदे पानी की भेंट चढ़ेंगे... ये वाक्य सिर्फ एक मां की नहीं है बल्कि उन करोड़ों लोगों का दर्द है जिन्होंन पानी की समस्या में अपनों को खोया है. मामला इंदौर के भागीरथपुरा का है जहां दूषित पानी की वजह से 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई है. परिजनों ने बताया कि बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत हुई जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
10 साल बाद हुआ था बेटा
नन्हे बेटे की मौत पर मां साधना साहू का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बताया कि 10 साल बाद उन्हें बेटे की खुशी मिली थी. उसके लिए उन्होंने कड़ी मिन्नते भी की थी. प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बेड रेस्ट भी रहना पड़ा था. आज बेटे को खोने के बाद उन्हें इतना गहरा सदमा लगा है जिसपर शायद ही कोई दवा असर कर पाए.
पानी मिलाकर पिलाती थी दूध
मां ने बताया कि दूध की कमी की वजह से वो बच्चे को बाहर के दूध में पानी मिला कर पिलाती थी. ऐसा उन्हें मजबूरी में करना पड़ता था जिसकी आज उन्हें बहुत बड़ी सजा मिली है. मां ने ये भी बताया कि उनकी 10 साल की बेटी है जिसे पानी की वजह से पेट दर्द की शिकायत बनी रहती है. मां ने रोते बिलखते हुए कहा कि, मेरा बेटा तो चला गया है और कितने बच्चे इस गंदे पानी की भेंट चढ़ेंगे...!
