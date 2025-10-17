Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2965377
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

गुजरात नहीं जाएगा 65 साल का हाथी, इंदौर में ही रहेगा, पार्टनर भी मिलेगा

Indore News: इंदौर के चिड़ियाघर में रह रहा 65 साल का हाथी मोती अब गुजरात नहीं जाएगा, वह इंदौर के चिड़ियाघर में ही रहेगा. इस फैसले पर सरकार ने मुहर लगा दी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में रहेगा हाथी मोती
इंदौर में रहेगा हाथी मोती

Indore Old Elephant Moti: इंदौर के चिड़ियाघर में रह रहा 65 साल का हाथी मोती अब गुजरात के जामनगर वाले वन तारा सेंटर में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जू प्रबंधन इसके पक्ष में नहीं था. ऐसे में अब हाथी मोती अब इंदौर में ही रहेगा.  बताया जा रहा है कि पिछले दिनों मोती गुजरात भेजने के लिए हाई पावर कमेटी की तरफ से एक लेटर भेजा गया था, जिसके बाद उसे गुजरात के जामनगर भेजने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब यह फैसला पलट दिया गया है. हाथी को गुजरात नहीं भेजने का डिसीजन पर सहमति बन गई है. 

मोती इंदौर चिड़ियाघर में सबसे पुराना 

बता दें कि हाथी मोती इंदौर चिड़ियाघर का सबसे पुराना सदस्य था. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद उसका ट्रांसफर रोक दिया गया. इसके अलावा चिड़ियाघर प्रबंधन और स्थानीय लोगों के लगातार प्रयासों के बाद मध्य प्रदेश शासन के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, भोपाल की तरफ से आए आधिकारिक पत्र में इसकी पुष्टि हो गई है. मोती को इंदौर में ही रखने की मांग कई दिनों से उठ रही थी,शासन से प्राप्त पत्र में साफ लिखा गया है कि मोती को फिलहाल किसी भी अन्य स्थान पर नहीं भेजा जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः तंत्र-मंत्र के शक में अधेड़ की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या, पुलिस ने पकड़े 3 हत्यारे

65 साल का है हाथी मोती

मोती की उम्र 65 साल है, आम तौर पर हाथियों की औसत उम्र लगभग 70 साल होती है, ऐसे में इस उम्र में उसे किसी नई जगह पर भेजना उसके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता था. इंदौर के अधिकारियों ने बताया मोती की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद यह फैसला हुआ. खास बात यह भी है कि मोती के अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने एक मादा हाथी लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. 

उज्जैन में एक फीमेल हाथी की जानकारी मिलने के बाद वहां के अधिकारियों से बातचीत की गई है और कोशिश है कि जल्द ही उसे इंदौर लाया जा सके. चिड़ियाघर प्रबंधन का कहना है कि मोती के स्वास्थ्य और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वह अपनी बाकी की जिंदगी सुरक्षित और सहज तरीके से यहीं गुजार सके. 

ये भी पढ़ेंः MP में 5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी खबर, अफसरों की बैठक, 2016 से लगी है रोक 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsold elephant motimp news

Trending news

bhind news
पुराने पैसों की लेन-देन के चलते चंबल में खूब हुई मारकुटाई, लाठियां भी बरसाईं
guna news
तंत्र-मंत्र के शक में अधेड़ की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या, पुलिस ने पकड़े 3 हत्यारे
mp news
छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर, सीएम साय के सामने डाल दिए हथियार
MP High court
पैर धुलाई कांड में हाईकोर्ट के आदेश पर 5 आरोपियों पर लगी एनएसए, आज फिर होगी सुनवाई
Naxalites surrender in bijapur
अब बस्तर में नक्सलवाद का अंत! सीएम के सामने रूपेश समेत 200 नक्सली करेंगे सरेंडर
cg govt employees
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी! साय सरकार ने दिवाली पर दी खुशखबरी
chhattisgarh news
गांव में पादरी और धर्मांतरित लोगों के एंट्री पर प्रतिबंध, बोर्ड लगाकर की घोषणा
mp news
लात-घूंसों से पिटाई... मुंह पर किया पेशाब! MP में फिर हुआ अमानवीय कृत्य, केस दर्ज
mp news
महाकाल मंदिर में डोरेमॉन का तांडव! VIP पास खरीदकर गर्भगृह में घुसा कार्टून कैरेक्टर
CG News
'चंगाई सभा' के आयोजन में धर्मांतरण का आरोप, हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा