गुजरात नहीं जाएगा 65 साल का हाथी, इंदौर में ही रहेगा, पार्टनर भी मिलेगा

Indore Old Elephant Moti: इंदौर के चिड़ियाघर में रह रहा 65 साल का हाथी मोती अब गुजरात के जामनगर वाले वन तारा सेंटर में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जू प्रबंधन इसके पक्ष में नहीं था. ऐसे में अब हाथी मोती अब इंदौर में ही रहेगा. बताया जा रहा है कि पिछले दिनों मोती गुजरात भेजने के लिए हाई पावर कमेटी की तरफ से एक लेटर भेजा गया था, जिसके बाद उसे गुजरात के जामनगर भेजने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब यह फैसला पलट दिया गया है. हाथी को गुजरात नहीं भेजने का डिसीजन पर सहमति बन गई है.

मोती इंदौर चिड़ियाघर में सबसे पुराना

बता दें कि हाथी मोती इंदौर चिड़ियाघर का सबसे पुराना सदस्य था. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद उसका ट्रांसफर रोक दिया गया. इसके अलावा चिड़ियाघर प्रबंधन और स्थानीय लोगों के लगातार प्रयासों के बाद मध्य प्रदेश शासन के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, भोपाल की तरफ से आए आधिकारिक पत्र में इसकी पुष्टि हो गई है. मोती को इंदौर में ही रखने की मांग कई दिनों से उठ रही थी,शासन से प्राप्त पत्र में साफ लिखा गया है कि मोती को फिलहाल किसी भी अन्य स्थान पर नहीं भेजा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः तंत्र-मंत्र के शक में अधेड़ की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या, पुलिस ने पकड़े 3 हत्यारे

65 साल का है हाथी मोती

मोती की उम्र 65 साल है, आम तौर पर हाथियों की औसत उम्र लगभग 70 साल होती है, ऐसे में इस उम्र में उसे किसी नई जगह पर भेजना उसके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता था. इंदौर के अधिकारियों ने बताया मोती की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद यह फैसला हुआ. खास बात यह भी है कि मोती के अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने एक मादा हाथी लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

उज्जैन में एक फीमेल हाथी की जानकारी मिलने के बाद वहां के अधिकारियों से बातचीत की गई है और कोशिश है कि जल्द ही उसे इंदौर लाया जा सके. चिड़ियाघर प्रबंधन का कहना है कि मोती के स्वास्थ्य और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वह अपनी बाकी की जिंदगी सुरक्षित और सहज तरीके से यहीं गुजार सके.

ये भी पढ़ेंः MP में 5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी खबर, अफसरों की बैठक, 2016 से लगी है रोक

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!