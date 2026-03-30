बैंक अधिकारी के घर घुसे 7 किन्नर, नेग के नाम पर की गुंडागर्दी; 51000 के लिए मंदिर में की तोड़फोड़

indore news: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से किन्नरों द्वारा बैंक अधिकारी के घर पर उत्पाद मचाए जाने का मामला सामने आया है. बैंक अधिकारी ने पुलिस से शिकायत करते हुए 7 किन्नरों पर मनमानी करने और घर पर जमकर उत्पाद मचाने का आरोप लगाया है. बैंक कर्मी द्वारा कहा गया कि 7 किन्नर उनके घर बच्चे होने की खुशी में नेग मांनवे पहुंचे थे. हालांकि नेग के बदले आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने जमकर तमाशा बनाया.

8 महीने बाद मिली थी खबर

पूरा मामला इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के तुलसी नगर का है. यहां बैंक अधिकारी आशीष दुबे अपनी पत्नी, मां और छोटे बच्चे के साथ रहते हैं. उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि उनके घर 8 महीने पहले बच्चे ने जन्म लिया था. किन्नरों को लगभग 8 महीने बाद इसकी जानकारी मिली तो वे नेग लेने घर आ पहुंचे. किन्नरों का संख्या 7 थी. इस दौरान मां ने आशीर्वाद के बदले नेग के रूप में 5100 रुपए बिना मांगे किन्नरों के हाथ में थमाए.

घर पर किया जमकर तमाशा

इतने में किन्नर 51000 रुपए की मांग करने लगे.मां ने कहा कि घर में इतने रुपए नहीं है, वे 5100 लेकर घर से बाहर चले जाए. मां की बात सुनते ही किन्नर तमतमा उठे और घर पर जमकर उत्पाद मचाने लगे. घर के मंदिर में भी तोड़फोड़ की. आशीष दुबे को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने थाने जाकर शिकायत की. जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक किन्नर वहां से जा चुके थे.

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किन्नर गुरु ने मांगी माफी

इस घटना के बाद किन्नर गुरु ने पीड़ित परिवार से माफी मांगी है और सभी किन्नरों ने ऐसे उत्पाद न मचाने की अपील भी की है. वहीं पुलिस ने भी समझाइस दी है कि यदि आगे से किन्नरों द्वारा ऐसा करने की खबर मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. किन्नरों द्वारा मचाए गए उत्पाद से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है. किन्नरों द्वारा किए गए मनमानी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं अब देखना ये होगा कि पुलिस समझाइसश के बाद भी ऐसे मामलों में कमी आती है या नहीं.

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