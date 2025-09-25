Advertisement
ब्रेकअप से हर्ट हुआ 'मेल ईगो', सामने दिखी प्रेमिका तो बौखलाया आशिक; तेज रफ्तार में गर्लफ्रेंड पर चढ़ाई स्कूटी

MP News: इंदौर में एक सनकी आशिक ने अपनी पूर्व प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश की. युवती ने जब ब्रेकअप के बाद दोबारा साथ रहने से मना किया तो युवक ने उस पर तेज रफ्तार में एक्टिवा चढ़ा दी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:32 PM IST
indore crime news
indore crime news

Indore Crime News: इंदौर में ब्रेकअप के बाद का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां ब्रेकअप के बाद एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका (एक्स गर्लफ्रेंड) को जान से मारने की कोशिश की. शख्स ने जानबूझकर लड़की के ऊपर एक्टिवा स्कूटी चढ़ाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

ब्रेकअप नहीं सहन कर पाया शख्स
घटना इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. यहां रिलेशनशिप टूटने का दर्द सहन नहीं कर पाए आशिक ने ऐसा कदम उठाया जिसे सुन हर कोई दंग रह गया है. शख्स राजेंद्र का पुरुष अहंकार (मेल ईगो) ऐसा आहत हुआ कि उसने अपनी पूर्व प्रेमिका की जान लेना सही समझा. शख्स युवती पर दोबारा साथ रहने का दबाव डाल रहा था. युवती के मना करते ही उसने गुस्से में आकर युवती पर हमला कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज से सामने आई सच्चाई
पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी ने युवती को बीच रास्ते में रोक उससे बहस की. दोनों के बीच काफी देर बहस हुई. इस दौरान युवती सड़क पर पड़ा पत्थर उठाते भी दिखाई देती है, जिसके बाद आरोपी तेज रफ्तार एक्टिवा युवती पर चढ़ा देता है और घटनास्थल से फरार हो जाता है.

आरोपी के खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज
युवती ने घटना की जानकारी हीरानगर पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही 7 एफआईआर दर्ज हैं. वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. हालांकि, राजेंद्र की आदतों और हिंसक होने के कारण युवती ने संबंध खत्म कर मुंबई नौकरी करने चली गई. पिता के निधन पर जब वह इंदौर वापस आई तो राजेंद्र उसके आसपास मंडराने लगा. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.

;