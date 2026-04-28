राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी, फिर सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने कैसे दे दी जमानत? क्या पुलिस की एक चूक पड़ी भारी

Sonam Raghuvanshi Bail: मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है और हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी शिलॉन्ग के कोर्ट ने जमानत दे दी है. मेघालय के शिलॉन्ग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद राहत दी और अब करीब 10 महीने बाद सोनम जेल से बाहर आ सकती है. हालांकि, कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही एक शर्त रख दी है, जिसके अनुसार सोनम जेल से बाहर आने के बाद शिलॉन्ग छोड़कर नहीं जा सकती और उसे हर रोज थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी. राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि सोनम को जमानत मिल चुकी है और वो जल्द ही जेल से बाहर आ सकती है.

राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बताया कि वह लगातार शिलॉन्ग में अपने वकील और पुलिस अधिकारियों के संपर्क में थे, जिन्होंने इसकी सूचना दी है कि कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की एक चूक की वजह से सोनम को राहत मिली है और कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने क्यों दी जमानत?

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सोनम को जमानत किस आधार पर मिली? इसको लेकर विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम को जमानत मिलने को लेकर मैंने वकील से बात की, तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया था, तब उसे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया था कि पुलिस उसे क्यों गिरफ्तार कर रही है. जबकि, आरोपी को यह बताना जरूरी होता है. इसी आधार पर वकील ने बहस करते हुए उसे जमानत दिलवाई. विपिन ने आगे बताया कि अभी विस्तृत जानकारी आनी बाकी है कि सोनम के वकील ने कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दी, जिसकी वजह से उसे राहत मिली.

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अब आगे क्या करेगा राजा का परिवार?

राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने यह भी कहा कि पैसे की जो ताकत है, वह दिख गई है. उसके माता-पिता ने कहा था कि 1 साल में सोनम को बाहर लाकर दिखाएंगे. सोनम का भाई गोविंद भी झूठा है. उसने हमारे घर आकर पल-पल झूठ बोला है. विपिन ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे.

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शादी के 12 दिन बाद कराई पति की हत्या

पिछले साल इंदौर की सोनम रघुवंशी का मामला भी काफी चर्चा में आया था, जब सोनम ने शादी के महज 12 दिन बाद ही हनीमून के दौरान शिलॉन्ग में अपने पति राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या करा दी थी. सोनम रघुवंशी पर प्रेमी राज कुशवाह के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है और फिलहाल वह शिलॉन्ग जेल में बंद है. बता दें कि 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई और 20 मई को दोनों मेघालय के लिए घर से निकले. 23 मई को सोनम ने 3 हत्यारों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया. अब शिलॉन्ग की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिसमें सोनम, राज कुशवाहा और तीन हमलावर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं.