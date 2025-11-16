एक्टर एजाज खान इंदौर क्राइम ब्रांच में हुए तलब, मांगी माफी; सलमान लाला मामले में की थी टिप्पणी

Indore News: अभिनेता एजाज खान को सलमान लाला से जुड़े एक मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में इंदौर क्राइम ब्रांच ने तलब किया. एजाज खान पर यह आरोप है कि उन्होंने इस मामले से संबंधित कोई आपत्तिजनक टिप्पणी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की थी.क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस टिप्पणी के संबंध में एजाज खान से तकरीबन तीन घंटे तक गहन पूछताछ की. अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने यह टिप्पणी किस संदर्भ में और क्यों की थी.

एक्टर एजाज खान इंदौर क्राइम ब्रांच में हुए तलब

दरअसल, सलमान लाला मामले में इंस्टाग्राम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक्टर एजाज खान को इंदौर क्राइम ब्रांच ने तलब किया. एजाज से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई और उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया. एजाज खान से पूछताछ सोशल मीडिया पर किए गए विवादित कमेंट के संबंध में की गई. पूछताछ के दौरान एजाज ने अपने कृत्य के लिए माफी भी मांगी. क्राइम ब्रांच फिलहाल मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और डिजिटल सबूतों की जांच जारी है.

सलमान लाला मामले में की थी टिप्पणी

बता दें कि एजाज खान ने सलमान लाला मामले को लेकर इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तलब नोटिस जारी किया. नोटिस मिलने के बाद एजाज क्राइम ब्रांच पहुंचे और एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया से मुलाकात की. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी भी मांगी. एजाज पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप दर्ज किया गया था. दरअसल, सलमान लाला की मौत के बाद एजाज ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी. यही वीडियो पूरे विवाद का कारण बना.

