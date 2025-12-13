Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3039897
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

बच्चे की जान, 9 करोड़ का इंजेक्शन! इंदौर की अनिका के लिए सोनू सूद और बिग बॉस की आवाज ने जनता से मांगी मदद

Indore News-इंदौर की एक मासूम बच्ची एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए इंजेक्शन ही 9 करोड़ रुपए का आ रहा है. ये इंजेक्शन भी अमेरिका से आएगा. बच्ची के इलाज के लिए परिवार के लोग पैसा जमान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. जगह-जगह पोस्टर लगा रहे हैं, ताकि लोग उनकी मदद कर सके और मासूम बच्ची का इलाज हो सके.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चे की जान, 9 करोड़ का इंजेक्शन! इंदौर की अनिका के लिए सोनू सूद और बिग बॉस की आवाज ने जनता से मांगी मदद

Actors Appealed For Anika-इंदौर की एक मासून बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए अब देशभर से मदद के हाथ आगे आने लगे हैं. SMA टाइप-2 जैस दुर्लभ बीमारी से जुझ रही 2 साल 11 महीने की अनिका शर्मा के इलाज के लिए कई सेलिब्रिटी भी अपील कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने वीडियो जारी कर लोगों से बच्ची की मदद करने की अपील की है, वहीं इससे पहले बिग बॉस की आवाज विजय विक्रम सिंह भी जनता से सहयोग की अपील कर चुके हैं. अब परिवार सलमान खान, अक्षय कुमार और कपिल शर्मा जैसे बड़े सितारों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इलाज के लिए जरूरी फंड जुटाया जा सके.

SMA टाइप-2 बीमारी से पीड़ित

इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रहने वाले प्रवीण शर्मा और उनकी पत्नी सारिका शर्मा की बेटी अनिका SMA टाइप-2 बीमारी से पीड़ित है. यह बीमारी बेहद दुर्लभ है और 10-12 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है. इस बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिससे वह न बैठ पाता है न चल पाता है. देश में अब तक इसके केवल 17 मामले सामने आए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में बीमारी की पुष्टि हुई

परिजनों के अनुसार, बच्ची को पहले इंदौर में डॉक्टर को दिखाया गया, जांच के बाद भोपाल और फिर दिल्ली एम्स ले जाया गया. जांच में बीमारी की पुष्टि हुई, लेकिन परिजनों का कहना है कि इसका इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है. इलाज के लिए अमेरिका से एक इंजेक्शन मंगवाना पड़ता है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है. इतनी बड़ी राशि जुटाने के लिए परिवार अनीश पांडे के साथ मिलकर क्राउड फंडिंग कर रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभातफेरी के दौरान जगह-जगह पोस्टर-बैनर लगाकर लोगों से मदद मांगी गई.

सोनू सूद ने की अपील

सोनू सूद ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि अनिका एक छोटी बच्ची है और SMA टाइप-2 जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है. इस बीमारी के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन जरूरी है, जिसे एक परिवार अकेले नहीं जुटा सकता है. ऐसे में हम सबको मिलकर आगे आना होगा, ताकि बच्ची को नया जीवन मिल सके.

विजय विक्रम सिंह ने की अपील

वहीं विजय विक्रम सिंह ने भी अपील करते हुए कहा कि अनिका शर्मा को बचाने के लिए क महंगे इंजेक्शन की जरूरत है. एम्स दिल्ली ने उसके लिए एक ऐप भी बनाया है, जिसके जरिए लोग सीधे इलाज के लिए योगदान कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दुर्लभ बीमारी से बच्ची को बचाने के लिए आगे आएं और जितना संभव हो मदद करें.

यह भी पढ़ें-फेमस होने के लिए गर्दन काटकर सिर के साथ थाने पहुंचा, फिर हुआ फरार, फॉर्म भरने आया था

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsactor Sonu Soodindore anika

Trending news

mp news
इंदौर की अनिका के लिए सोनू सूद और बिग बॉस की आवाज ने मांगी मदद, 9 करोड़ की है जरूरत
sagar news
काला हिरण शिकार केस में बड़ा नेटवर्क बेनकाब, फॉरेस्ट रिमांड में चौंकाने वाले खुलासे
Bastar Olympics 2025
'बस्तर बनेगा देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग...', बस्तर से गृहमंत्री ने किया ऐलान
mp news
फेमस होने के लिए गर्दन काटकर सिर के साथ थाने पहुंचा, फिर हुआ फरार, फॉर्म भरने आया था
Makhana Ki Kheti
छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर, किसानों को 40 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
mp news
ट्रेन में भिड़े वर्दी वाले! होमगार्ड पर डिप्टी CTI से मारपीट का आरोप, ट्रेन से उतारा
girraj dandotiya
ग्वालियर में पूर्व मंत्री की बेटी की शादी में हुआ कांड, दामाद का 15 लाख हार चोरी...
Bilaspur News
बिलासपुर में बड़े कोल कारोबारियों पर GST की रेड, अंकिता लोखंडे के परिवार में भी छापा
chhattisgarh news
शांति से बैठकर खाना खा रहे थे लोग, अचानक ऊपर से गिरी सीलिंग, कई लोग घायल
bhopal crime news
भोपाल में बेखौफ बदमाशों का आतंक, शादी से लौट रहे युवक को मारी गोली...