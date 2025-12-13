बच्चे की जान, 9 करोड़ का इंजेक्शन! इंदौर की अनिका के लिए सोनू सूद और बिग बॉस की आवाज ने जनता से मांगी मदद

Actors Appealed For Anika-इंदौर की एक मासून बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए अब देशभर से मदद के हाथ आगे आने लगे हैं. SMA टाइप-2 जैस दुर्लभ बीमारी से जुझ रही 2 साल 11 महीने की अनिका शर्मा के इलाज के लिए कई सेलिब्रिटी भी अपील कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने वीडियो जारी कर लोगों से बच्ची की मदद करने की अपील की है, वहीं इससे पहले बिग बॉस की आवाज विजय विक्रम सिंह भी जनता से सहयोग की अपील कर चुके हैं. अब परिवार सलमान खान, अक्षय कुमार और कपिल शर्मा जैसे बड़े सितारों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इलाज के लिए जरूरी फंड जुटाया जा सके.

SMA टाइप-2 बीमारी से पीड़ित

इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रहने वाले प्रवीण शर्मा और उनकी पत्नी सारिका शर्मा की बेटी अनिका SMA टाइप-2 बीमारी से पीड़ित है. यह बीमारी बेहद दुर्लभ है और 10-12 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है. इस बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिससे वह न बैठ पाता है न चल पाता है. देश में अब तक इसके केवल 17 मामले सामने आए हैं.

जांच में बीमारी की पुष्टि हुई

परिजनों के अनुसार, बच्ची को पहले इंदौर में डॉक्टर को दिखाया गया, जांच के बाद भोपाल और फिर दिल्ली एम्स ले जाया गया. जांच में बीमारी की पुष्टि हुई, लेकिन परिजनों का कहना है कि इसका इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है. इलाज के लिए अमेरिका से एक इंजेक्शन मंगवाना पड़ता है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है. इतनी बड़ी राशि जुटाने के लिए परिवार अनीश पांडे के साथ मिलकर क्राउड फंडिंग कर रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभातफेरी के दौरान जगह-जगह पोस्टर-बैनर लगाकर लोगों से मदद मांगी गई.

सोनू सूद ने की अपील

सोनू सूद ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि अनिका एक छोटी बच्ची है और SMA टाइप-2 जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है. इस बीमारी के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन जरूरी है, जिसे एक परिवार अकेले नहीं जुटा सकता है. ऐसे में हम सबको मिलकर आगे आना होगा, ताकि बच्ची को नया जीवन मिल सके.

विजय विक्रम सिंह ने की अपील

वहीं विजय विक्रम सिंह ने भी अपील करते हुए कहा कि अनिका शर्मा को बचाने के लिए क महंगे इंजेक्शन की जरूरत है. एम्स दिल्ली ने उसके लिए एक ऐप भी बनाया है, जिसके जरिए लोग सीधे इलाज के लिए योगदान कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दुर्लभ बीमारी से बच्ची को बचाने के लिए आगे आएं और जितना संभव हो मदद करें.

