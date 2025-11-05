Advertisement
इंदौर

क्या आप भी चाव से खाते हैं मोमोज तो तुरंत हो जाएं सावधान, केमिकल का ओवरडोज! हो सकता है जानलेवा

Disadvantages of Eating Momos: चाइनीज फूड का टेस्ट बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर यह जरूरत से ज्यादा डाला जाए तो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इंदौर में चिंटू मोमो फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, क्योंकि गंदगी, अनुचित भंडारण और अत्याधिक अजीनोमोटो का उपयोग पाया गया.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:52 PM IST
क्या आप भी चाव से खाते हैं मोमोज तो तुरंत हो जाएं सावधान, केमिकल का ओवरडोज! हो सकता है जानलेवा

Ajinomoto in Momos: अगर आप भी लाल चटनी और व्हाइट मेयोनीज के सा चाव से मोमोज खाते हैं तो तुरंत सावधान हो जाइए. आपकी प्लेट में परोसा जा रहा सफेद-सफेद मोमोज आपकी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. मोमोज को टेस्टी बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सेहत के लिए खतरनाक है. इंदौर प्रशासन ने मिलावटखोरी के खिलाफ जारी अपने अभियान के तहत मोमोज की एक अवैध फैक्ट्री को बंद करा दिया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से सड़कों पर बिकने वाले स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

मोमोज की फैक्ट्री पर क्यों की गई कार्रवाई?

बताया जा रहा है कि मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल हो रहा था. खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौरके खातीपुरा स्थित चिंटू मोमो फैक्ट्री को सील कर दिया है. मंगलवार को जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने खातीपुरा में संचालित चिंटू मोमो फैक्ट्री पर औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर में गंदगी, अनुचित भंडारण और अत्याधिक अजीनोमोटो का उपयोग पाया गया.

अजीनोमोटो का हो रहा था इस्तेमाल

बताया जा रहा है कि मोमोज में अजिनोमोटो डाला जा रहा था, जबकि फैक्ट्री के पास खाद्य पदार्थ निर्माण की वैध अनुमति नहीं थी. फैक्ट्री संचालक दीपक चौरे हैं. जांच के दौरान चार प्रकार के मोमोज, मसाला, अजीनोमोटो, तंदूरी मसाला और चीज सहित कुल 7 सैंपल लिए गए. साथ ही डेढ़ क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किया गया. लाइसेंस न होने और नियम विरुद्ध कार्य पाए जाने पर फैक्ट्री को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है.

अजीनोमोटो से बढ़ता है स्वाद, लेकिन हेल्थ के लिए खराब

अजीनोमोटो, जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) या चाइनीज सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है. अजीनोमोटो का इस्तेमाल ज्यादातर चाइनीज फूड में होता है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के काम करता है. लेकिन, इसके अधिक और नियमित इस्तेमाल से कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. अजीनोमोटो के ज्यादा सेवन से सिरदर्द, पसीना आना, चेहरे या गर्दन में जकड़न और बेचैनी महसूस हो सकती है. अजीनोमोटो में सोडियम यानी नमक की मात्रा काफी अधिक होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) और दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ सकता है. अजीनोमोटो का अत्याधिक सेवन गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है.

