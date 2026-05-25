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बंद कमरे से आई बच्ची की चीख, दरवाजा खुलते ही सहम गए लोग, तुरंत पहुंची पुलिस

Indore News: इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना का पता तब चला जब उनकी मासूम बेटी एक बंद कमरे में शवों के पास बैठकर रो रही थी.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 25, 2026, 02:18 PM IST
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बंद कमरे से आई बच्ची की चीख, दरवाजा खुलते ही सहम गए लोग, तुरंत पहुंची पुलिस

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में हीरानगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेघदूत नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने चरित्र शंका और प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते अपना पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, और उसके बाद खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी. इस भयानक अपराध का पता सुबह तब चला जब इस दंपति की मासूम छोटी बेटी कमरे में उनके शवों के पास बैठी बिलख-बिलखकर रोती हुई मिली. रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों व्यक्तियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं.

पति-पत्नी के शव मिले
यह घटना इंदौर के हीरा नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले मेघदूत नगर में हुई. यहां रहने वाले हल्के वीर पटेल (उर्फ हल्के सिंह) और उनकी पत्नी के शव उनके ही घर के एक बंद कमरे के अंदर मिले. सुबह जब घर का मुख्य दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला और अंदर से हल्के सिंह की छोटी बेटी के लगातार रोने की आवाज सुनाई देने लगी, तो पड़ोसियों को शक हुआ कि कोई अनहोनी हो गई है. पड़ोसियों ने तुरंत हीरा नगर पुलिस को इसकी सूचना दी. जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई, तो वहां का नजारा देखकर हर कोई पूरी तरह से सन्न रह गया. महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था, जबकि हल्के सिंह का शव भी पास ही पड़ा मिला.

प्रेम प्रसंग के शक में पत्नी की हत्या
पुलिस की शुरुआती जांच और पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा परिवार मूल रूप से होशंगाबाद का रहने वाला था और यहां किराए के मकान में रह रहा था. हल्के सिंह पीथमपुर की एक जानी-मानी पेस्टीसाइड्स कंपनी में काम करते थे. आरोप है कि हल्के सिंह की पत्नी का सुनील साहू नाम के एक युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जो पीथमपुर में ही रहता था. हल्के सिंह को अपनी पत्नी और सुनील के बीच के इस रिश्ते के बारे में हाल ही में पता चला था, जिसके बाद से ही घर में लगातार कलह और मानसिक तनाव बना हुआ था.

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कीटनाशक पीकर पति ने भी तोड़ा दम
विवाद को सुलझाने और अपनी पत्नी के प्रेमी को चेतावनी देने के लिए हल्के सिंह शनिवार को अपने एक रिश्तेदार के साथ पीथमपुर भी गया था. वहां उन्होंने सुनील साहू से मुलाकात की और उसे समझाया-बुझाया, और उससे कहा कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे. वहां से लौटने के बाद उसी रात पति-पत्नी के बीच इसी मुद्दे पर एक बार फिर जोरदार बहस छिड़ गई.  फिर गुस्से में आकर हल्के सिंह ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर अपने काम की जगह से लाई गई कीटनाशक दवा खा ली.

FSL टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का मुआयना करने के बाद हीरानगर पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेज दिया है. मामले की गहन जांच करने के लिए पुलिस ने दोनों मृतकों हल्के सिंह और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन तकनीकी जांच के लिए जब्त कर लिए हैं.

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