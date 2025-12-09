MP के अग्निवीर जवान अरुणाचल में शहीद, बहन की शादी कराने की कर रहे थे तैयारियां

MP News: मध्य प्रदेश के अग्निवीर जवान मनीष यादव ड्यूटी के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए हैं, वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से एमपी के पीथमपुर की वृंदावन कॉलोनी में रह रहे थे, यही से उन्होंने आर्मी में जाने की तैयारी की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश से ही उनका चयन अग्निवीर के जरिए भारतीय सेना में हुआ था, लेकिन उनके निधन की खबर मिलते ही आसपास के सभी लोग दुखी नजर आए. मनीष बेहद होनहार थे और वह अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लगे हुए थ .

3 दिसंबर को हुए शहीद

बताया जा रहा है कि यह दुखद घटना 3 दिसंबर की शाम अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाके में हुई है, मनीष अपनी यूनिट के साथ नियमित तकनीकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, तभी अचानक हादसा हो गया, घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया. मनीष के बड़े भाई मुन्ना यादव रातों-रात परिजनों और परिचितों के साथ बिहार के लिए रवाना हो गए. उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है. मनीष के निधन से परिवार में दुख का माहौल है. बचपन के दोस्त उनके साथ बिताए पल याद करते हुए दुखी हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः MP में 17 दिसंबर को हो सकता है विधानसभा का विशेष सत्र, क्यों बुलाया जा रहा सेशन

बहन की शादी की कर रहे थे तैयारियां

परिवार के करीबी मित्र हनी कुशवाह ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में चयन होने के बाद मनीष बेहद उत्साहित थे, बचपन से ही अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के मनीष अपनी पिछली छुट्टियों में यह कहकर गए थे कि सेवा पूरी कर लौटने के बाद वे अपनी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे. हनी ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने मनीष के साथ बचपन के कई यादगार पल बिताए हैं.

मनीष के मित्र जितेंद्र नागर ने बताया कि वे कई वर्षों तक साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, भाई से शहादत की खबर मिलने के बाद उनका मन बेहद व्यथित है. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने परिजनों से फोन पर बात की और उन्हें ढांढस बंधाया है. मनीष का अंतिम संस्कार बिहार में उनके पेतृक गांव में किया गया है. लेकिन उनके पड़ौसियों ने भी उन्हें नमन किया है.

ये भी पढ़ेंः मोहन कैबिनेट ने बुंदेलखंड के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 4 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!