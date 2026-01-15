Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3075042
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इलाज में देरी से होने वाली मौतों पर लगेगी लगाम! AIIMS भोपाल-IIT इंदौर बना रहा दुनिया का पहला पोर्टेबल 3D एक्स-रे, ICMR ने दी मंजूरी

AIIMS Bhopal: एम्स भोपाल और  IIT इंदौर मिलकर दुनिया का पहला पोर्टेबल 3D एक्स-रे सिस्टम विकसित कर रहा है, जिससे हादसे की जगह पर ही सटीक जांच हो सकेगी. इस प्रोजेक्ट को ICMR स्वीकृत दे दी है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इलाज में देरी से होने वाली मौतों पर लगेगी लगाम! AIIMS भोपाल-IIT इंदौर बना रहा दुनिया का पहला पोर्टेबल 3D एक्स-रे, ICMR ने दी मंजूरी

Bhopal AIIMS Portable X Ray System​: राज्य में सड़क हादसों और घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं, जिनमें से कई मरीजों की समय पर इलाज न मिलने के कारण जान चली जाती है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल (AIIMS) और IIT इंदौर मिलकर दुनिया का पहला पोर्टेबल 3D एक्स-रे सिस्टम विकसित कर रहा हैं, जिससे सड़क हादसों में और आपात स्थितियों में घायल मरीजों का घटना स्थल पर ही सटीक जांच की जा सकेगी. इस प्रोजेक्ट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने स्वीकृत देते हुए 8 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है. 

दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की पहली AI बेस्ड पोर्टेबल 3D डी एक्स-रे यूनिट होगी.एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर मिलकर एक ऐसी यूनिट बना रहे हैं, जो सीटी स्कैन जैसी 3D इमेज दे सके, लेकिन उसमें रेडिएशन बहुत कम होगा. यह यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  (AI) और एडवांस्ड कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग पर आधारित होगी.

मौके पर होगा एक्स-रे

Add Zee News as a Preferred Source

यह सिस्टम कई एंगल से एक्स-रे-आधारित इमेज लेगा. फिर एक AI एल्गोरिदम इन इमेज को 3D फॉर्मेट में बदल देगा. रेडिएशन एक्सपोजर CT स्कैन की तुलना में लगभग 500 गुना कम होगा, और इमेज मोबाइल डिवाइस या स्क्रीन पर देखी जा सकेंगी. इससे डॉक्टर मरीज को अस्पताल जाए बिना चोट की असली गंभीरता को समझ पाएंगे.

मशीन पूरी तरह पोर्टेबल होगी

AIIM भोपाल के के मैक्सोफेशियल सर्जन विभाग से जुड़े डॉ. बी.एल. सोनी और डॉ. अंशुल राय ने इस शोध परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं. डॉ. अंशुल राय के अनुसार, विकसित की जा रही यह मशीन पूरी तरह पोर्टेबल होगी, जिसे न केवल एंबुलेंस में बल्कि आपदा या दुर्घटना स्थल पर भी आसानी से संचालित किया जा सकेगा.

इस तकनीक से बढ़ेंगी मरीजों की जान बचाने की संभावनाएं

इस तकनीक के जरिए सड़क हादसों में घायल मरीजों की मौके पर ही जरूरी जांच संभव होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को बड़े अस्पताल रेफर किए बिना प्रारंभिक और सटीक मूल्यांकम किया जा सकेगा. इससे इलाज की शुरुआत गोल्डन आवर के भीतर हो पाएगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की जान बचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी.

एमपी से चुना गया केवल एक प्रोजेक्ट

बता दें कि ICMR को इस साल पूरे देश से 1224 रिसर्च प्रपोज़ल मिले. इनमें से सिर्फ 38 को मंजूरी मिली है. मध्य प्रदेश से सिर्फ एक पोर्टेबल 3D एक्स-रे यूनिट  प्रोजेक्ट चुना गया है.

ये भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना की किस्त का इंतजार खत्म, आने वाले हैं 1500 रुपए

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

aiims bhopalIIT Indorebhopal news

Trending news

dhirendra shastri
धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'RSS न होती, तो देश में इतने हिंदू भी नहीं बचते',
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना तलाक दूसरी शादी नहीं है मान्य, बच्चे वैध नहीं
aiims bhopal
AIIMS भोपाल-IIT इंदौर बना रहा दुनिया का पहला पोर्टेबल 3D एक्स-रे, ICMR ने दी मंजूरी
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने उज्जैन में 5 दिवसीय 'श्री महाकाल महोत्सव' का किया शुभारंभ
Chinese Manjh
कब थमेगा चाइनीज मांझे का कहर? 4 साल की बच्ची की कटी गर्दन, नागपुर में हुई सर्जरी
cyber fraud
न ओटीपी, न कोई लिंक...फिर भी खाते से 24 लाख पार, जैन साध्वी के साथ साइबर ठगी
bhind crime news
ससुराल से प्रेमी के साथ भागी बेटी, पिता ने बहाने से बुलाकर छाती में दागी दी गोली...
road accident
तेज रफ्तार ने उजाड़ा परिवार: भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 12 घायल...
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में दो युवतियों ने रचाई शादी, ली सात जन्मों की कसमें; थाने पहुंचा मामला
mp news
सीधी में भीषण सड़क हादसा, बस का टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौके पर ही मौत