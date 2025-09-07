हो क्या रहा Air India को! पहले इमरजेंसी लैंडिंग, अब बैंगलूर से इंदौर आए यात्रियों को रुलाया

Air India News: पिछले कुछ दिनों से एयर इंडिया फ्लाइट की सेवाओं में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रहा है. बीते शुक्रवार को दिल्ली से इंदौर आ रही विमान में तकनीकी खराबी आने से इमरजेंसी लैंडिग करानी पड़ी तो रविवार को उससे बड़ी लापरवाह सामने आई है. इस बार तो कर्मचारियों की लापरवाही साफ-साफ नजर आ रही है. दरअसल, बैंगलुरू से इंदौर आ रहा एयर इंडिया की विमान तो समय से पहुंच गई. लेकिन करीब 20 यात्रियों का लगेज बेंगलुरू में ही छोड़ दी.

रविवार शाम एयर इंडिया का विमान IX 2014 उड़ान भरी. जो समय से पहले ही इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर पहुंच गई. लेकिन यात्रियों के सामानको बेंगलूरू में ही छोड़ दिया. इस दौरान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया. यात्रियों का आरोप है कि चेंकिग में हुई देरी कारण अधिक पैसे भी वसूले. फिर भी सामान नहीं पहुंचा.

हंगामा के बाद घर पहुंचाने का आश्वासन

एक यात्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जब यात्रियों ने हंगामा किया तो एयरलाइन स्टाफ ने पहले सामान दूसरी उड़ान से आने का आश्वासन दिया. लेकिन तीन घंटे बीत जाने के बाद भी सामान नहीं आया. इस दौरान यात्रियों को बगैर सामान बिना कुछ खाए पिए घंटों इंतजार करना पड़ा. यात्रियों के गुस्सा को देखते हुए एयरलाइन स्टाफ ने सोमवार सुबह तक सामान आने की बात कही और यात्रियों के नाम-पते दर्ज किए. साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंदौर इंचार्ज ने बताया कि जिनका लगेज छूट गया है, उनका सामान सुरक्षित उनके घर तक सोमवार को पहुंचाया जाएगा.

बच्चों के रोने से परिजनों को हुई परेशानी

बेंगलुरू से इंदौर आए उन यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो महाकाल के दर्शन के लिए आए थे और जिनके साथ बच्चे थे. उनका सामान बेंगलुरु में ही छूट गया. जिसमें बच्चों के कपड़े और खाने-पीने की चीजें भी छूट गईं. बच्चों के रोने की वजह से परजिनों को काफी परेशानियों का सामान करना पड़ा. एयर इंडिया की सुविधाओं के पीड़ित यात्री विकास ने बताया कि उन्हें दो बैग के लिए बेंगलुरु में आठ हजार रुपये अतिरिक्त देने पड़े थे. अब सोमवार सुबह होने वाले कार्यक्रम के लिए उनके पास कपड़े और जरूरी सामान नहीं हैं.

