हे भगवान एयर इंडिया के साथ ये क्या हो रहा! फिर प्लेन में आई तकनीकी खराबी, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

Air India Flight Emergency Landing: एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी आई है. जिसके चलते इंदौर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिग कराई गई है. . विमान दिल्ली से 161 यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी. फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं.
इंदौर: दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट की देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. विमान में कुल 161 यात्रा सवार थे. सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिआ गया है. फिलहाल एयरपोर्ट प्रबंधन और तकनीकी टीम विमान में आई खराबी की जांच कर रही है.
एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, विमान में कुछ तकनीकी खराबी का पता चला. इसकी जानकारी पायलट ने तुरंत इसकी सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को दी. इसके बाद एटीसी से हरी झंडी मिलने के बाद विमान को इंदौर एयरपोर्ट पर उतारने की तैयारी की गई.
सुरक्षा टीमों ने संभाला मोर्चा
इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी हो गया. मौके पर बिना देर किए फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और सीआईएसएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया. वहीं, वहां मौजूद ग्राउंड स्टाफ ने भी तेजी से काम किया. जिसके बाद विमान को सुरक्षित उतार लिया गया है. विमान के रुकते ही सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया है, जिससे किसी तरह बड़ी अनहोनी से बचा जा सका.
शुक्रवार को एयर इंडिया का विमान (AXB 1028) 161 यात्रियों के साथ दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरा. इस दौरान पायलट को विमान में कुछ तकनीकी खामियों का बता चला. जिसके बाद इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फिलहाल, तकनीकी टीम विमान की गहनता से जांच कर रही है ताकि खराबी का सही कारण पता लगाया जा सके.
