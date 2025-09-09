त्योहार से पहले हवाई सफर महंगा, भोपाल-इंदौर के लिए 4500 की टिकट पहुंची 14500 तक
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

त्योहार से पहले हवाई सफर महंगा, भोपाल-इंदौर के लिए 4500 की टिकट पहुंची 14500 तक

Air Travel Expensive: दीपावली और छट के त्योहारों से पहले हवाई सफर भी महंगा होने लगा है. अगर आप फ्लाइट्स से मध्य प्रदेश लौटने का प्लान बना रहे हैं तो नया किराया देखना जरूरी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 12:22 PM IST
एमपी में हवाई सफर हुआ महंगा
एमपी में हवाई सफर हुआ महंगा

Bhopal Flights Fares: त्योहारों के सीजन में हवाई किरायों में भी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के चलते मध्य प्रदेश लौटने वाले यात्रियों को इस बार जेब पर भारी बोझ उठाना पड़ रहा है, देश के बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और दिल्ली से भोपाल और इंदौर की तरफ आने वाली फ्लाइट्स का किराया सामान्य दिनों की तुलना में दो से तीन गुना तक बढ़ गया है. ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में हवाई यात्रा से लौटना महंगा हो गया है. क्योंकि इस वक्त किराए में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, क्योंकि त्योहारों के चलते लोग घर लौटते हैं, जिससे भीड़ बढ़ती है. 

भोपाल-इंदौर का किराया 

त्योहारों का मौसम शुरू होते ही हवाई कंपनियों ने 'फ्लेक्सी फेयर' के नाम पर किराए में जबरदस्त इजाफा कर दिया है, 15 से 19 अक्टूबर के बीच, यानी दीपावली से ठीक पहले, बेंगलुरु से भोपाल आने का किराया 7500 से बढ़कर 14000 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि वापसी का किराया 18525 रुपए तक देखा जा रहा है, जो आम दिनों में सामान्य से करीब 135 प्रतिशत ज्यादा है, इसी तरह, मुंबई से भोपाल की फ्लाइट का किराया आम दिनों में जहां करीब 4500 रुपए के आसपास होता था, वह अब 14500 हजार रुपए तक पहुंच गया है, यानि यहां भी करीब 222 प्रतिशत की  बढ़ोतरी हुई है. यानि अगर आप मध्य प्रदेश वापस लौट रहे हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी. 

हालांकि एविएशन विशेषज्ञ की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही किराए के मामलों में डीजीसीए के माध्यम से किराए को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसके बाद कंपनियां केवल उतना ही किराया बढ़ा पाएगी, जितना गाइडलाइन में शामिल होगा. यानि सरकार तेजी से दाम नहीं बढ़ा पाएगी. 

दरअसल, वर्तमान में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से घरेलू उड़ानों के किराए पर कोई फेयर कैप लागू नहीं है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों को 'डिमांड के अनुसार' मनमाने दाम वसूलने की छूट मिली हुई है. ऐसे में जैसे ही यात्रियों की संख्या बढ़ी तो किराए में भी बढ़ोत्तरी होती है.

