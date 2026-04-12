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वंदे मातरम वाले बयान पर सियासत जारी, पूर्व विधायक ने पटवारी पर साधा निशाना, बताया देशद्रोही

Akash Vijayvargiya Statement: इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान 'वंदे मातरम' को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, वह अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. कांग्रेस समर्थित दो महिला पार्षदों के बयानों के बाद शहर की राजनीति गरमा गई है. पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा है.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 12, 2026, 05:54 PM IST
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वंदे मातरम वाले बयान पर सियासत जारी, पूर्व विधायक ने पटवारी पर साधा निशाना, बताया देशद्रोही

Akash Vijayvargiya Statement: बीते दिनों इंदौर नगर निगम की बजट सत्र बैठक में वंदे मातरम ना गाने की बात को लेकर छिड़ी बहस ओर दोनों कांग्रेस समर्थित महिला पार्षदों के वंदे मातरम ना गाने के बयान के बाद से ही इंदौर की राजनीति गरमाई हुई है, जहां एक और बीते दिन बीजेपी ने इंदौर शहर के 85 वार्ड में दोनों महिला पार्षदों का पुतला फुका तो वहीं थाने पर एफआईआर की मांग भी की. वहीं अब राजनीतिक बयान बाजी का दौर भी जारी है.

बीते दिन शनिवार को पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला था. जिसपर पलटवार करते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने जीतू पटवारी को देशद्रोही करार दिया उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को तो घर में भी नहीं घुसने देना चाहिए.  वंदे मातरम की बात को लेकर बयान देते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि जीतू पटवारी और उनकी कांग्रेस पार्टी खुद तो गलत दिशा में जा रही है देश को भी गलत दिशा में ले जा रही है.

 जीतू पटवारी पर किया पलटवार
आकाश ने कहा कि जहां एक ओर निगम की बैठक में कांग्रेस पार्षद वंदे मातरम ना गाने की बात कहती है यह सब जीतू पटवारी की प्रेरणा से ही हो रहा है. भोपाल में कांग्रेस के नेता है आरिफ मसूद वह भी हर जगह मंच से कहते हैं कि, 'मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा. उसके बाद भी जीतू पटवारी उनका साथ देते हैं इतना ही नहीं यह भी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना तो आरिफ मसूद को उपमुख्यमंत्री बनाऊंगा.

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'यह लोग आतंकवादी है'
आकाश विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह लोग आतंकवादी है और देशद्रोही है. वह तो आज इन्हें अवसर नहीं मिल रहा क्योंकि देश में बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार है. आरएसएस जैसी संस्था हैं नहीं तो यह लोग आज ही देश का नुकसान कर दें. आकाश ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि सभी को इन लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए. हम तो कर ही रहे हैं सबको साथ देना चाहिए और जीतू पटवारी को तो भगा देना चाहिए.

ये भी पढ़ें : 'वहां गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा...', रतलाम में बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वंदे मातरम् पर भी कह दी बड़ी बात

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