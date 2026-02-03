नया मोबाइल खरीदा, दोस्तों को दी पार्टी... फिर 1 दिन बाद ऐसा क्या हुआ; MBBS छात्र ने कमरे में लगा ली फांसी

Indore News: इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक MBBS स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है. ग्वालियर के रहने वाले स्टूडेंट अंतरिक्ष अग्रवाल जो BR अंबेडकर हॉस्टल की चौथी मंजिल पर कमरा नंबर 43 में रहते थे, सोमवार शाम को मृत पाए गए. यह मामला इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि सिर्फ़ एक दिन पहले बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष बहुत खुश था, उसने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा था और अपने दोस्तों के लिए पार्टी भी दी थी.

MBBS छात्र ने कमरे में लगा ली फांसी

जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष सोमवार को कॉलेज नहीं गया था. शाम करीब 5:30 बजे शक तब हुआ जब उसका रूममेट हर्ष कौशिक हॉस्टल लौटा और बार-बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला. जब सिक्योरिटी गार्ड्स और दूसरे स्टूडेंट्स की मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान रह गए. अंतरिक्ष फंदे पर लटका हुआ मिला. घटना की खबर मिलते ही कॉलेज के डीन डॉ.अरविंद घनघोरिया और सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.

पढ़ाई को लेकर तनाव

शुरुआती पूछताछ के दौरान मृतक के रूममेट ने बताया कि अंतरिक्ष कुछ समय से पढ़ाई के दबाव को लेकर चिंताओं की वजह से मानसिक तनाव में था. हालांकि पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे आत्महत्या की सही वजह एक रहस्य बनी हुई है. ACP तुषार सिंह के अनुसार, पुलिस स्टूडेंट के मोबाइल फोन रिकॉर्ड और हाल के व्यवहार की अच्छी तरह से जांच कर रही है. कमरा सील कर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज कैंपस में जमा हो गए. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और केस के सभी पहलुओं की जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का पता चलेगा. हॉस्टल प्रशासन ने छात्र का कमरा सील कर दिया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

