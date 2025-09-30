इंदौर में चल रही थी Gen-Z प्रोटेस्ट की तैयारी, जूनियर छात्रों से करवाए जा रहे थे फर्जी ट्वीट और पोस्ट; एंटी रैगिंग कमेटी ने किया खुलासा

MP News: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईईटी कैंपस में नेपाल में हुए (GEN-Z) आंदोलन की तर्ज़ पर यहां भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी. इसके लिए जूनियर छात्रों पर आंदोलन को उग्र बनाने के लिए दबाव भी दिया जा रहा था. मामले की शुरुआत रैगिंग से हुई है.
Trending Photos
Indore DAVV Ragging Nepal GenZ Protest: इंदौर के प्रतिष्ठित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के आईईटी कैंपस में एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. यहां सीनियर छात्रों ने नेपाल में हुए GEN-Z आंदोलन की तर्ज़ पर यहां भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी. इस कार्य के लिए कॉलेज के जूनियर छात्रों पर दबाव बनाकर उनसे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और विरोध प्रदर्शन से जुड़े पोस्ट और ट्वीट अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे.
इंदौर में भी 'जेन-जेड' आंदोलन की थी तैयारी
हाल ही में आई रैगिंग रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कॉलेजों में जूनियर छात्रों के प्रति हो रही रैगिंग का खुलासा हुआ था. रैगिंग केस में मध्य प्रदेश लगातार दूसरे पायदान पर स्थिर है. यहां औसतन हर चौथे दिन रैगिंग की एक शिकायत यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर दर्ज हो रही है. इनमें से एक मामला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से भी सामने आया है जहां जूनियर छात्रों के बयानों में नेपाल विरोध प्रदर्शन जैसी तैयारी करने का ज़िक्र भी किया गया है. इसके लिए बाकायदा जूनियर और सीनियर छात्रों की मीटिंग भी हुई थी. मामला इंजीनियरिंग कॉलेज आईईटी कैंपस से जुड़ा हुआ है.
यहां से शुरू हुआ पूरा मामला
दरअसल, करीब एक महीने पहले कैंपस के कुछ सीनियर छात्रों को रैगिंग के केस में कॉलेज से निकालने के साथ एक सेमेस्टर से बाहर किया गया था. बदले की आग में बर्खास्त छात्रों ने 23 सितंबर को एक निजी होटल में बैठकर इस कथित आंदोलन की रणनीति बनाई थी. 26 सितंबर को कैंपस के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और डीवीआर तक गायब कर दिए गए थे.
फर्जी आईडी और अकाउंट बनाने का दबाव
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश सिंघल ने बताया कि कुछ सीनियर छात्रों पर पहले रैगिंग के मामले में जुर्माना और हॉस्टल से निष्कासन की कार्रवाई हो चुकी थी. इन्हीं छात्रों ने आक्रोश में आकर जूनियर छात्रों को धमकाते हुए आंदोलन की योजना बनाई, और कई फर्जी आईडी और अकाउंट बनाने का दबाव दिया गया. रिपोर्ट में नेपाल जैसे आंदोलन का ज़िक्र ज़रूर किया गया है, लेकिन इसकी गहन जांच अभी ज़रूरी है.
विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पूरे मामले की शिकायत भंवरकुआं थाने में आवेदन देकर की है. हालांकि, अभी तक नामजद एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई होगी. रिपोर्ट: अमित राज, इंदौर
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.